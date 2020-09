Microsoft parle d’excellents résultats pour les deux consoles le premier jour et promet plus d’unités.

Cette semaine, la campagne de précommande Xbox Series X et Xbox Series S a commencé. Le mardi 22 septembre, pour être exact, et avec un stock de réserve qui s’épuisait en quelques minutes, il semble qu’il y ait beaucoup de désir d’arriver Pourtant le nouvelle génération de Microsoft. Via Twitter, le compte officiel de Xbox tenait à remercier les joueurs pour la grande réception de leurs consoles, où parle d’une «demande record» pour vos réserves.

« Nous sommes submergés par un procès record pour Xbox Series X et S. Un immense merci à tous pour l’enthousiasme », disent-ils de Xbox. Avec la forte demande que la console a connue lors de son premier jour de réservation, l’entreprise promet qu’il y aura plus d’unités à acheter d’ici la première du 10 novembre: « Si vous n’avez pas réussi aujourd’hui, n’oubliez pas de vous inscrire dans les magasins pour recevoir leurs mises à jour, etattendez-vous à ce que plus de consoles soient disponibles le 10 novembre« .

La vérité est que la nouvelle Xbox et sa concurrence, PlayStation 5, épuisent assez facilement leurs unités dans la campagne de réservation, un échantillon clair de l’envie de sortir une nouvelle génération. Et ces campagnes nous ont également laissé des nouvelles des plus curieuses, telles que le message Xbox sur les réservations PS5 et son absence de préavis, ou une plus récente, l’incroyable boom des ventes de Xbox One X pour un confusion possible avec le nom Série X.

Si vous n’avez pas encore obtenu de nouvelle Xbox pour la première, chez 3DJuegos nous vous proposons un guide de réservation pour Xbox Series X et S pour l’Espagne, avec des informations sur les boutiques et le catalogue de lancement de ces machines. Une forte demande pour ces deux consoles, après que Microsoft a annoncé l’achat de Bethesda et de tous ses studios, et avec elle possède désormais des franchises telles que Doom, The Elder Scrolls et Fallout.

En savoir plus sur: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox, Microsoft et Next Gen.

