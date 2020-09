Par Rodolfo León

21/09/2020 à 18h47

On a supposé que demain, mardi 22 septembre, les préventes du Xbox Series X et Series S Dans le monde entier, Mexique inclus. Malheureusement, les choses ont pris une tournure de dernière minute car il a été officiellement confirmé que les préventes pour les deux consoles n’auront plus lieu demain, et que leur date de sortie d’origine a également disparu.

À travers Twitter, le compte rendu officiel de Xbox Mexique a publié le message suivant:

#XboxSeriesX et #XboxSeriesS arrivent et nous finalisons les détails pour commencer avec les préventes, en attente.

Les consoles arriveront en novembre. La prévente ne commence pas le 22 septembre. pic.twitter.com/w5Alufy8Sk – Xbox Mexico (@XboxMexico) 21 septembre 2020

Il Série X et Série S devaient faire leurs débuts le 10 novembre dans le monde entier, mais la nouvelle image promotionnelle de la société ne précise que « Disponible en novembre », éliminant ainsi les possibilités que ces consoles arrivent en même temps dans notre région que dans le reste de la planète. . Microsoft Il n’a pas commenté cette décision, mais nous espérons avoir plus d’informations à l’avenir.

La source: Xbox Mexique

