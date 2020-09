Microsoft a annoncé hier Xbox Series S, votre console la plus abordable pour la prochaine génération avec un prix de 299 euros et date de sortie le 10 novembre. À peine 24 heures plus tard, ceux de Redmond ont fait de même avec leur plateforme la plus attendue. Comme ils l’ont officiellement signalé, La Xbox Series X débarquera en magasin le 10 novembre au prix de 499 euros.

Envie de faire le saut vers la nouvelle génération de consoles? Vous n’aurez pas à attendre longtemps. Il 22 septembre Microsoft ouvrira les précommandes pour la Xbox Series S et la Xbox Series X. Mais ce ne sont pas les seules nouvelles liées à la marque Xbox aujourd’hui.

Utilisateurs de Xbox Game Pass à partir de la fin de cette année, ils pourront profiter ni plus ni moins des titres d’Electronic Arts. Les deux sociétés ont conclu un accord afin que les jeux qui faisaient partie du catalogue EA Play (anciennement EA Access) sont également présents sur le service d’abonnement de Microsoft à la fois dans son modèle pour console et PC.

Maintenant, la balle est dans le camp de Sony. Ces derniers jours, des rumeurs ont annoncé la possibilité que la société japonaise rende officielle les données concernant le prix et la date de lancement de la PlayStation 5 cette semaine. Pour l’instant, Sony reste silencieux et sans donner de détails.