La Xbox Series X et la Xbox Series S offrent d’excellentes fonctionnalités permettant aux joueurs de passer la plupart de leur temps libre à profiter de leurs titres préférés.

L’un d’eux est Quick Resume, une option qui vous permet de suspendre plusieurs jeux simultanément et d’y revenir à tout moment, le tout facilement et rapidement. Cette fonction nécessite encore des ajustements, car elle présente des problèmes dans certains jeux.

Heureusement, Microsoft et Xbox sont déjà au courant de la situation, ils travaillent donc déjà sur une solution. Les joueurs devront attendre un peu, d’autant plus que la fonctionnalité a été désactivée dans certains titres pour résoudre les problèmes.

Bientôt, ils optimiseront la reprise rapide de la Xbox Series X | S

Jason Ronald, directeur du développement des programmes pour Xbox, a rapporté que des milliers de titres ont déjà un support complet pour Quick Resume. Cependant, certains jeux ont des problèmes avec la fonction.

L’équipe de développement veut assurer la meilleure expérience aux utilisateurs des nouvelles consoles, ils ont donc décidé de désactiver la reprise rapide dans certains jeux. Ronald a confirmé qu’ils travaillaient sur une mise à jour pour résoudre les problèmes.

«Nous avons constaté que certains titres optimisés pouvaient rencontrer des problèmes, donc pour garantir la meilleure expérience aux fans, nous avons temporairement désactivé Quick Resume pour certains titres et travaillons rapidement pour y remédier», a déclaré le directeur du développement.

Ronald a remercié la communauté pour sa patience et a déclaré que tout sera corrigé lorsque la mise à jour sera approuvée et publiée. Pour l’instant, la date exacte de l’arrivée de la mise à jour n’a pas été révélée.

«Nous mettrons à jour Quick Resume car il est en ligne pour ces titres une fois que le correctif aura été testé et implémenté. Merci pour votre soutien et votre patience à la communauté Xbox », a ajouté Ronald.

Dans d’autres nouvelles connexes, Xbox a révélé que les séries X et S avaient les débuts les plus réussis de l’histoire de la marque. Malgré cela, ils poursuivront leur stratégie Xbox One et ne divulgueront pas les chiffres de vente de leurs nouvelles consoles, même si elles dépassent la PS5.

