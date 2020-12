Alors que la Xbox Series X et la Xbox Series S n’ont que quelques semaines entre nous, Microsoft n’a pas lâché le pied et a publié la première mise à jour majeure aujourd’hui. le mise à jour de novembre, qui est également disponible sur la Xbox One, apporte avec elle nouvelles fonctionnalités importantes pour l’interface utilisateur. La plupart des changements ont été apportés grâce aux retours de la communauté, qui a été très active après le lancement des deux consoles le 10 novembre.

Tout d’abord, le système a été mis à jour avec six nouveaux arrière-plans dynamiques, une fonctionnalité qui a fait ses débuts avec la Xbox Series X / S. Selon Microsoft, les arrière-plans sont basés sur les générations précédentes de la plate-forme, leur couleur et leurs mouvements vous rappelleront donc les premières consoles Xbox. Cependant, l’entreprise promet que ils ne seront pas les derniers, car dans les futures mises à jour, ils offriront plus d’options de couleurs et de styles différents.

L’une des plus grandes demandes était que l’interface s’affiche lorsque Auto HDR a été activé. Cette proposition, comme vous le savez sûrement, ajoute automatiquement le HDR aux titres rétrocompatibles, et vous saurez maintenant quand votre écran en profite. À partir d’aujourd’hui, le guide du tableau de bord Xbox vous montrera quand Auto HDR est activé. La bannière est située sous l’heure, vous pouvez donc la localiser rapidement.

Vous ne savez pas quels jeux sont optimisés pour Xbox Series X / S et lesquels ne le sont pas? Ne vous inquiétez pas, la bibliothèque “Mes jeux et applications” vous le dit déjà. Lorsqu’un titre porte l’emblème «Optimisé pour Xbox Series X / S», le logo «X / S» apparaît sur le visage numérique. De plus, vous pouvez utiliser un filtre de recherche pour séparer les titres optimisés de ceux qui ne le sont pas. En outre, l’onglet “Activité de jeu” affiche votre progression actuelle des succès déverrouillés.

Et pour finir, enfin il sera possible de précharger les jeux qui sont sur le point de faire leurs débuts sur Xbox Game Pass. Pour y parvenir, vous devez le faire à partir de l’application de service pour les appareils mobiles ou sur les consoles elles-mêmes. Entrez dans l’application, trouvez la section «Prochainement» et sélectionnez le titre souhaité pour démarrer le téléchargement; vous pourrez en profiter une fois que le titre sera officiellement publié. Bien entendu, Microsoft précise que tous les titres de cette section n’ont pas d’option de préchargement.

