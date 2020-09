Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La division jeux de Microsoft et sa nouvelle stratégie pointent non seulement vers la formation d’une grande équipe avec d’importants studios chargés de créer du contenu exclusif, mais elles cherchent également à créer une base sur laquelle une nouvelle génération de développeurs est formée et cela sera possible grâce à une initiative nouvelle et importante.

À travers une publication sur le site officiel de Microsoft, Xbox a révélé la Xbox Academy, un programme d’ateliers en ligne qui vise à promouvoir et à soutenir les carrières de ceux qui ont pris la décision de se consacrer à la création de jeux vidéo. Selon les informations, la Xbox Academy se concentrera sur les principes élémentaires de la conception et du développement de jeux vidéo et est le résultat d’un effort conjoint entre East London Arts and Music (ELAM) et Playground Games, les développeurs de Forza Horizon.

La Xbox Academy aura lieu à partir du 12 septembre en ligne et l’atelier comprendra 4 sessions. Pour participer, les personnes intéressées doivent compléter un processus d’inscription et, en cas de garantie, recevront à la place un package avec les outils nécessaires pour commencer à travailler avec Unity et 3D Game Kit.

À cet égard, Gavin Raeburn, directeur de Playground Games, a déclaré: « Je suis ravi que Playground Games fasse partie de la Xbox Academy et que les membres de notre équipe, Maria Lee et Ryan Greene, puissent partager leur expérience et leurs connaissances. En tant qu’équipe, Nous sommes passionnés par le développement de nouveaux talents dans l’industrie, comme avec notre plan de placement de 12 mois pour les étudiants de niveau collégial des cours pertinents. Cet événement est un autre excellent moyen de transmettre une partie de l’expérience au sein du studio pour inspirer la prochaine génération de créateurs de jeux. « .

