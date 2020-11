Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 16:58

Un long toute l’année, Microsoft travaille sur «une série d’innovations qui permettront de doubler le nombre d’images par seconde dans certains jeux de Xbox série x“. Cela n’est pas seulement limité aux jeux fonctionnant à 30 FPS, mais ceux qui fonctionnent déjà à 60 FPS pourraient atteindre 120 FPS.

Ceci est unique aux jeux rétrocompatibles, et bien que Microsoft soit silencieux depuis un certain temps, Jason Ronald, directeur de la gestion de projet pour Xbox, a confirmé que lui et son équipe y travaillaient toujours et annonceraient plus de titres compatibles à l’avenir:

«Nous continuons à y travailler. Nous aurons plus à annoncer après le lancement. “

– Jason Ronald (@jronald) 9 novembre 2020

Le premier, et pour le moment le seul, est Fallout 4, qui bénéficiera d’une mise à niveau de 30FPS à 60FPS, bien qu’il semble qu’il n’ait pas encore été appliqué.

