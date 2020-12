Les jeux vidéo ont une capacité parfaite pour nous amener à rester actifs. Nous avons non seulement des jeux de sport, mais nous avons aussi des jeux de mémoire et même de grandes aventures qui cherchent à prendre soin de nos réflexes et de notre créativité lorsqu’il s’agit de surmonter des niveaux. Par conséquent, pourquoi ne pas profiter de son utilisation pour pouvoir renforcer le lien avec les personnes âgées?

C’est la nouvelle campagne annoncée par Xbox. Sous le nom de “Beyond Generations” La société tentera d’aider à connecter les personnes âgées avec les jeunes en utilisant des jeux vidéo, comme le montre la vidéo de présentation et où ils utilisent des jeux vidéo tels que Forza Horizon 4 ou des aventures dans la mer de Mer des voleurs.

Dhillon, le petit-fils, apparaît dans la vidéo expliquant que son grand-père s’est blessé au genou et malheureusement, depuis lors, ils n’ont pas été en mesure de mener à bien les activités qu’ils avaient l’habitude de mener auparavant. Par conséquent, en ajoutant ce fait aux trois heures de distance qui les séparent, la connexion a un peu vacillé jusqu’à ce que les jeux vidéo entrent dans leur vie. De cette manière, le petit-fils et le grand-père pourront jouer ensemble en ligne et passer le temps dont ils jouissaient auparavant avec des activités physiques sur le net.

Forza Horizon 4 | Microsoft

Cette campagne est vraiment importante en ce moment où toutes les familles n’auront pas l’occasion de se voir en raison de la situation actuelle. Tout cela alors que la connexion est renforcée grâce au fait que le grand-père fait face à un nouveau secteur et qu’ensemble ils doivent apprendre et avancer pour surmonter de nouveaux défis. Bref, générer un rapprochement entre les deux qui, dans certains cas, peut provoquer une séparation des années, comme on le voit dans la vidéo.

Il est préférable de vérifier comment, au fil des semaines, ils ont enregistré la vidéo, le grand-père se rassure, parvient à faire des jeux que beaucoup souhaiteraient pouvoir reproduire. Tout cela dans le cadre de la nouvelle campagne Xbox dans laquelle il aidera plusieurs associations à but non lucratif qui cherchent à atteindre les personnes âgées pour comprendre les nouvelles technologies tout en luttant contre la solitude.