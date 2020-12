Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Xbox pense toujours à améliorer l’expérience utilisateur et cela consiste en partie à informer le joueur de tout ce qui se passe dans l’environnement de jeu de la marque. L’interface Xbox a toujours été considérée comme l’une des meilleures et recevra bientôt une fonctionnalité qui vous tiendra au courant de ce qui se passe avec vos téléchargements.

Selon les informations de Pure Xbox, les membres du programme Insider ont déjà reçu une nouvelle fonction de test pour l’interface utilisateur Xbox, qui avertit l’utilisateur lorsque la vitesse de téléchargement diminue et la raison pour laquelle cela se produit. . En ce sens, les premiers rapports indiquent que la fonction avertit le joueur lorsqu’un jeu consomme une partie du réseau au point d’affecter un téléchargement en cours.

Pourquoi cette option est-elle testée? À l’exception des informations officielles fournies par Xbox, il est cohérent de penser que l’environnement de jeu est considéré comme fonctionnant avec l’option Quick Resume, qui, comme vous le savez, vous permet d’entrer et de sortir d’un jeu immédiatement et sans compromettre votre progression. Cependant, il semble que pour une raison ou une autre, les utilisateurs pourraient oublier qu’ils n’ont pas fermé le jeu et que le jeu tourne en arrière-plan, consommant des ressources et ralentissant le téléchargement.

Grâce à cette fonction, les joueurs pourront savoir s’ils ont laissé un jeu en arrière-plan qui consomme des ressources dont ils n’ont pas besoin pour le moment.

Puisque nous parlons de Quick Resume, la Xbox s’est récemment engagée à améliorer l’expérience autour de cette fonction car bien qu’elle ait été vantée par la marque avant l’arrivée de la Xbox Series X, elle a posé de nombreux problèmes dans son exécution dans la mesure où elle a été retirée. de certains jeux pour éviter les problèmes.

