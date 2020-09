xCloud c’est déjà une réalité. Le service de jeu en nuage développé par Microsoft est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate, pouvant profiter d’un catalogue de plus de 150 jeux sur PC et Xbox One en plus de Appareils Android.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables du service est précisément la possibilité de lire les différents titres de la liste sur notre écran mobile. Le processus est très simple, ne nécessitant qu’un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, ainsi que l’installation de l’application Xbox sur notre smartphone, tablette ou PC.

La liste des jeux inclus dans le service est franchement impressionnante, pouvant trouver des titres du calibre de Batman: Arkham Knight, Forza Horizon 4, Destiny 2 parmi tant d’autres qui couvrent un large répertoire de genres. N’oubliez pas que l’abonnement à Xbox Game Pass Ultimate est obligatoire, avec un coût de 12,99 euros par mois. Cependant, tester le service a un coût de 1 euro le premier mois.

Liste complète des jeux inclus dans xCloud

A Plague Tale: Innocence

Absoudre

Après la fête

Age of Wonders: Planetfall

ARK: Survival Evolved

Astroneer

Batman: Arkham Knight

Battletoads

Battle Chasers: Nightwar

Désert noir

Blair sorcière

Bord de saignement

Sanglant: Rituel de la nuit

Portail des constructeurs de ponts

Charogne

Enfants de Morta

ClusterTruck

Crackdown 3: Campagne

Code croisé

Genèse de Darksiders

Darksiders III

DayZ

par Blob

Mort à la lumière du jour

Cellules mortes

Édition définitive de Dead Island

La mort au carré

Délivre-nous la lune

L’inclinaison du démon

Descendeurs

Destiny 2: extension Shadowkeep & Forsaken (22 septembre)

DiRT 4

Ne pas mourir de faim

Héros Double Kick

Drake creux

Donjon de l’infini

Entrez dans le gungeon

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Félix le faucheur

Fishing Sim World: visite professionnelle

Pour le roi

Forager

Forza Horizon 4

Esprits fracturés

Frostpunk: édition console

Chat Roboto

Gears of War 1: édition ultime

Gears of War 4

Gears of War 5

Simulateur de chèvre

Jouez au golf avec vos amis

Mis à la terre

Guacamelee! deux

Halo 5: Gardiens

Halo Wars 1: édition définitive

Halo Wars 2

Halo: la collection Master Chief

Halo: assaut spartiate

Hellblade: le sacrifice de Senua

Bonjour voisin

Hollow Knight (Renouvellement)

Courses Hot Shot

Chute humaine à plat

Hyperdot

Hors-la-loi hypnospatiale

Indivisible

Voyage sur la planète sauvage

Katana ZERO (à venir)

Killer Instinct DE

Kona

Tête de niveau

Montagnes solitaires: descente

Marvel vs. Capcom: Infini

Metro 2033 Redux

Terre du Milieu: Ombre de la guerre

Minecraft: Donjons

MINIT

Momodora: rêverie au clair de lune

Moonlighter

Mortal Kombat X (Non disponible en Corée)

Monture et lame: Warband

Déménager

Mudrunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mon temps à Portia

Abysse néon

Nouveau conte de Super Lucky

NieR: Automates

Appel de nuit

Nuit dans les bois (à venir)

No Man’s Sky

Nulle part prophète

Observation

Ori et la forêt aveugle: édition définitive

Ori et la volonté des feux follets

Trop cuit! deux

Sans bœuf

Pathologique 2

Pikuniku

Pillars of Eternity: édition complète

Power Rangers: Battle for the Grid

ReCore: édition définitive

Remnant: Des cendres

Resident Evil 7 Biohazard

Rise & Shine

River City Girls (à venir)

Sea of ​​Thieves: édition anniversaire

Sel de mer

Voisin secret

Guerrier de l’ombre 2

Tuer la flèche

Tireur d’élite 4

Spiritfarer

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

Stranger Things 3: Le jeu

Rues de la rage 4

Rues de Rogue

Subnautica

Survivre à Mars

Tacoma

Dis-moi pourquoi Episode 1 – 3

Terraria

The Bard’s Tale IV: Directors Cut

The Bard’s Tale Remastered and Resnarkled

La trilogie du conte du barde

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Elder Scrolls en ligne

Les jardins entre

Le pack de fête Jackbox 4

Le long noir

Le Seigneur des Anneaux: Jeu de cartes d’aventure

Le Messager

Les mondes extérieurs

Le Surge 2

Le Touryst

The Witcher 3: Chasse sauvage

Les évadés 2

Le principe de Talos

Le test de Turing

The Walking Dead: A New Frontier – Épisodes 1 à 5

The Walking Dead: Michonne – Épisode 1 – 3

The Walking Dead: Saison 2

theHunter: Appel de la nature

Thronebreaker: The Witcher Tales

Simulateur de combat totalement précis

Service de livraison totalement fiable

Nuits de Touhou Luna

Tracks – Le jeu du train

Trailmakers

Train Sim World 2020

Hôpital Two Point

Saper

Jeu d’oie sans titre

Bâtards du Vide

Wandersong

Warhammer Vermintide 2 (à venir)

Wasteland remasterisé

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Nous sommes heureux

À l’ouest des morts

Magicien de la légende

Seconde guerre mondiale

Worms W.M.D

Crise de Xeno

Yakuza 0

Kiwami Yakuza

Yakuza Kiwami 2