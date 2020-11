Pendant quelques jours, plusieurs jeux du catalogue de la console Nintendo bénéficieront de réductions allant jusqu’à 75%.

Nous sommes à la fin du mois de novembre et cela signifie que de nombreuses offres, réductions et promotions arrivent à l’occasion de la célèbre Vendredi noir. Nintendo proposera également sa succulente gamme de jeux avec ses Cyber ​​Deals pour l’eShop de Nintendo Switch.

Comme promis par la société japonaise, du 26 novembre à 23 h 59 le jeudi 3 décembre Nous pouvons trouver de nombreux jeux avec des réductions allant jusqu’à 75% dans une sélection de titres. Une promotion dans laquelle nous pouvons mettre la main sur certains des meilleurs jeux du catalogue, tels que The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Fire Emblem Three Houses ou Xenoblade Chronicles: Definitive Edition entre autres.

Vous pouvez jeter un oeil à la Cyber ​​Deals dans l’eShop, mais jusqu’à ce qu’ils soient disponibles, nous vous laissons une sélection avec certaines des réductions les plus intéressantes, avec lesquelles vous voudrez sûrement élargissez votre collection Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 33% de réduction.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 33% de réduction.

Xenoblade Chronicles 2 – 33% de réduction.

Fire Emblem Three Houses – 33% de réduction.

Donkey Kong Country Tropical Freeze – 33% de réduction.

Astral Chain – 33% de réduction.

The Elder Scrolls V: Skyrim – 50% de réduction.

Dark Souls Remastered – 50% de réduction.

Dragon Ball FighterZ – 84% de réduction.

Tales of Vesperia: Definitive Edition – 75% de réduction.

The Outer Worlds – 50% de réduction.

Borderlands Legendary Collection – 40% de réduction.

BioShock: The Collection – 40% de réduction.

Sid Meier’s Civilization VI – 50% de réduction.

Mortal Kombat 11 – 60% de réduction.

The Witcher 3: Wild Hunt – Édition complète – 30% de réduction.

Spyro Reignited Trilogy – 49% de réduction.

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 49% de réduction.

Metro 2033 Redux – 50% de réduction.

Diablo III: Eternal Collection – 50% de réduction.

Atelier Ryza: Ever Darkenss & the Secret Hideout – 30% de réduction.

The Wonderful 101: Remastered – 32% de réduction.

En savoir plus sur: Nintendo Switch, Deals, eShop et Nintendo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');