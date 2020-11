XIII C’est un de ces titres dont la mémoire est difficile à effacer de ma mémoire jouable déjà étendue. Et c’est que c’est, sans aucun doute, l’un des titres que je garde avec la plus grande affection de mon temps avec le maintenant éteint Cube de jeu. Un jeu de tir à la première personne dont l’intrigue (retrouver notre mémoire et se débarrasser des accusations d’avoir assassiné le président des États-Unis) n’était peut-être pas la plus originale, mais elle véhiculait parfaitement le thème prédominant à l’époque à Hollywood. Comme si cela ne suffisait pas, la superbe utilisation et la combinaison de cel Shading et de bandes dessinées en ont fait une œuvre unique et irremplaçable. Eh bien, après l’annonce surprise de son remake, nous continuons à recevoir du nouveau matériel de ce titre de Microids (qui, d’autre part, garantit notre arrivée sur le territoire espagnol des mains d’amis de Meridiem Games). À l’intérieur de la remorque!

Et c’est que Playmagic et Microids ont publié le remorque de lancement que prévu FPS XIII Remake. La vidéo, d’une durée d’environ deux minutes, nous invite à découvrir différents aspects de ses sections jouables et narratives. Nous ne roulons plus, prêts à plonger dans cette aventure fascinante pleine de conspirations, de tir et de mémoire:

Nous vous rappelons que XIII Remake arrivera sur Nintendo Switch avec un certain retard par rapport au reste des plateformes, son lancement est prévu dans le courant de 2021. Nous attendons, comme toujours, vos impressions à son sujet sur notre chaîne officielle sur Discord.

