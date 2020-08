Il a fallu 30 ans pour réaliser un troisième film Bill & Ted. Il est enfin là, avec la sortie prochaine de Bill & Ted Face the Music. Maintenant, la question est de savoir si nous verrons ou non un autre film dans la franchise.

Après avoir parlé aux co-scénaristes des trois films, nous pensons qu’il est prudent de dire que vous ne devriez pas espérer. S’adressant à GameSpot, le co-scénariste Chris Matheson a expliqué: « Je pense que trois [movies] est le nombre magique de la narration. C’est le début, le milieu et la fin. «

Pourtant, il admet pleinement qu’il leur a fallu plus de temps pour arriver à leur fin que de nombreuses autres franchises. « C’est un rythme étrange dans l’histoire de Bill & Ted, parce que le début du milieu s’est déroulé très étroitement ensemble. Et la fin est très, très retardée », a-t-il déclaré. Cependant, Matheson « ne peut pas imaginer ce qu’il y aurait d’autre à dire à leur sujet ».

Tout espoir n’est cependant pas perdu. Le nouveau film présente Billie Logan (Brigette Lundy-Paine) et Thea Preston (Samara Weaving), les filles du duo emblématique. Bien que les deux soient assez différents de leurs pères, il y a peut-être d’autres idées à explorer sur la prochaine génération de Bill & Ted. « J’ai pu voir une histoire pour Billie et Thea », a admis le co-scénariste Chris Solomon, avant de rassurer qu’il était d’accord avec Matheson sur d’autres films de Bill & Ted. « Je pense que nous avons tous les deux – Chris et moi – le sentiment que l’histoire de Bill & Ted s’est achevée. »

Vous pourrez voir vous-même l’achèvement de cette histoire lorsque Bill & Ted Face the Music arrivera dans les salles et sortira en version numérique le vendredi 28 août.

