SEGA fera une diffusion en direct qui aura lieu en décembre et aura des surprises.

Si vous êtes fans du Saga Yakuza vous avez de la chance. Pas seulement pour le bon moment de la licence, montré dans des jeux comme Yakuza Like a Dragon. Mais aussi pour l’événement que SEGA a annoncé pour commémorer le 15e anniversaire d’une licence qui accumule déjà de nombreuses livraisons et de plus en plus d’adeptes de sa manière particulière de raconter des histoires.

L’événement promet des annonces sur l’avenir de la saga YakuzaLe 15e anniversaire de Yakuza Live Special aura lieu le prochain 8 décembre au Japon de 20h00 à 22h00 JST (12h00 à 14h00, heure péninsulaire) et peut être suivi depuis la chaîne YouTube. Ce sera un voyage à travers les trois décennies de la saga et ils promettent des surprises, comme des annonces sur les développements futurs.

De plus, ils seront présents visages illustres du monde Yakuza, comme Takaya Kuroda (acteur de la voix de Kazuma Kiryu), Kazuhiro Nakaya (acteur de la voix d’Ichiban Kasuga) ou Toshihiro Nagoshi (directeur général de la série Yakuza) entre autres. Il y aura des sondages en temps réel pour que les fans puissent interagir lors de l’événement.

Quinze années qui ont parcouru un long chemin et il semble qu’il y en aura beaucoup plus. La saga est en pleine forme après l’arrivée de Yakuza Like a Dragon, qui apporte une bouffée d’air frais à la marque, changeant son style de jeu pour une approche RPG plus typique de toute une vie. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu, qui est exclusif à la nouvelle génération sur Xbox série x, jetant un œil à notre analyse.

En savoir plus: Yakuza: Like a Dragon et SEGA.

