Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y Il s’agit du dernier titre de créatures fantomatiques à sortir au pays du soleil levant et n’a été initialement mis en vente qu’en format numérique (bien qu’une version physique soit déjà confirmée pour le 17 décembre). Ainsi, il a également été confirmé que le jeu serait étendu périodiquement avec du DLC, à la fois gratuit et payant, et pour le moment, il a déjà été confirmé quand ceux qui ont une copie japonaise pourront obtenir le deuxième grand contenu téléchargeable gratuitement.

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy et continue d’élargir son contenu

Le premier gros DLC Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y est arrivé en septembre, mais comme tous les titres, il est temps de passer à autre chose, et maintenant la date du second a été annoncée. Ainsi, à partir du 28 novembre 2020 prochain, ce contenu totalement gratuit sera disponible qui comprendra de nouveaux héros Yo-kai, de nouvelles missions multijoueurs, de nouvelles compétences et de nouvelles armes à fabriquer, un nouveau donjon (qui aura une histoire) et un nouveau niveau supérieur . Il y aura beaucoup à faire pour tirer le meilleur parti de tout cela!

Voir également

De cette façon, il est clair que Level-5 continue de fonctionner pour que Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y continue de se développer. Et vous, aimeriez-vous ce titre qui modifie les fondements de ce que l’on savait du gameplay dans cette franchise, pour enfin atteindre l’Occident?

La source

en relation