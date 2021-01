Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à la veille du nouvel an. Dans quelques heures, nous dirons au revoir à 2020, une année qui restera dans l’histoire comme l’année de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Bien que les effets aient été largement négatifs, il y a également eu des répercussions positives. Les jeux vidéo jouissaient précisément d’une popularité historique et cela a naturellement eu un impact sur le succès des plateformes vidéo et le plus important était YouTube Gaming, qui a connu la meilleure année de son histoire.

À travers une déclaration officielle, YouTube a révélé qu’en 2020, la plate-forme avait explosé en popularité, clairement en raison du confinement causé par la quarantaine et d’autres mesures de contingence sanitaire qui prévalent jusqu’à aujourd’hui.

En conséquence, la division Gaming de YouTube a généré une grande quantité de contenu qui a été vue par les fans. Au total, en 2020, les utilisateurs ont regardé plus de 100 milliards d’heures de contenu vidéo, ce qui équivaut à 100 milliards d’heures, ce qui équivaut à faire 475000 voyages de la Terre à Neptune et retour! De son côté, la transmission de contenu en direct ou en streaming a généré plus de 10 milliards d’heures de contenu vidéo.

Grâce à cette forte croissance, il existe déjà plus de 40 millions de chaînes de jeux. En 2020, plus de 80 000 créateurs de contenu ont dépassé la barre des 100 000 abonnés; 1 000 créateurs de contenu ont dépassé 5 millions d’abonnés et 300 ont atteint 10 millions d’abonnés.

Image: YouTube

Minecraft était le plus regardé sur YouTube en 2020

Le plus intéressant est que YouTube a également révélé les statistiques des plus vues sur la plateforme en termes de contenu de jeux vidéo. Et il est vraiment frappant que, malgré ses débuts il y a plus de 10 ans, Minecraft ait réussi à rester au courant. Nous disons cela parce que la franchise Microsoft est la plus populaire sur YouTube, car les vidéos qui y sont liées ont généré 201 milliards de vues, bien loin de la deuxième place, Roblox, qui a généré 75 milliards de vues.

Pour vous donner une idée du pouvoir qu’avait Minecraft cette année, YouTube a exposé le cas du créateur de contenu Dream (qui concentre son contenu sur cette série, avec 112 vidéos sur sa chaîne), qui est passé d’un million d’abonnés en YouTube à 15 millions d’abonnés quelques instants avant la fin de l’année, ce qui est une croissance incroyable.

Fortnite, Grand Theft Auto V et Free Fire figurent également dans la liste des 5 jeux les plus regardés sur YouTube en 2020. Justement, ce titre mobile, développé par Garena, montre avec ces chiffres qu’il s’agit d’un phénomène mondial, puisqu’il a réussi à être juste derrière Roblox, en position 3, dépassant même Fortnite.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Minecraft a également été l’un des plus regardés de l’année sur Twitch.

Jeux les plus réussis sur YouTube

Minecraft – 201 000 millions de vues Roblox – 75 000 millions de vues Free Fire – 72 000 millions de vues Grand Theft Auto V – 70 000 millions de vues Fortnite – 67 000 millions de vues

Enfin, nous vous disons qu’en 2020 il y a eu de nombreux événements qui ont été organisés, soit par des entreprises (qui ont suscité beaucoup d’attentes et ont donné beaucoup à parler) soit par des créateurs de contenu (dont beaucoup ont généré beaucoup de bénéfices pour des œuvres caritatives ou de soutien dans le lutte contre le coronavirus).

Dans cette liste se trouvent une foule d’événements où des révélations de jeux vidéo ont été faites, comme les événements inoubliables de révélation de jeu et de console PlayStation et Xbox.

Événements en direct et plus grandes premières de 2020

Fortnite et Travis Scott présentent: Astronomical Brawl Stars: Brawl Talk – Summer of Monsters! PS5 – The Future of Gaming Show Vitrine des jeux Xbox Ubisoft Forward Minecraft Live Lost & Crowned: A Clash Short Film K / DA – MORE ft. Madison Beer, (G) I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine (clip officiel) Brawl Talk – Bienvenue à Starr Park! Événement Fortnite “The Device”

Que pensez-vous des résultats de YouTube Gaming en 2020? Avez-vous augmenté votre consommation de vidéos YouTube en 2020? Dites le nous dans les commentaires.

