Parmi nous reste l’un des jeux vidéo les plus populaires. Ce titre a fait ses débuts il y a longtemps, mais ce n’est qu’au milieu de cette année qu’il est devenu célèbre. Les sessions de jeu sont limitées à 10 joueurs maximum, 1 étant l’imposteur; cependant, un joueur a porté cela à un nouveau niveau et a organisé une session avec 100 joueurs.

Le youtubeur Preston Arsement, connu pour sa chaîne populaire TBNRFrags, s’est consacré à la modification de Among Us et le résultat a été une version personnalisée à laquelle jusqu’à 100 joueurs pouvaient participer et un seul d’entre eux serait l’imposteur.

Dans cette version modifiée, Arsement a indiqué qu’il y avait d’autres changements supplémentaires, comme une limite de 2 appels aux réunions d’urgence et la réduction du temps de vote afin de rendre le jeu plus fluide. Pourtant, la session a été un peu chaotique, surtout au début, car de nombreux joueurs ont interrompu le jeu pour voter.

La session de 100 joueurs dans Among Us était amusante et chaotique

D’autres modifications étaient l’élimination des conduits de ventilation pour que le jeu ne soit pas si simple pour lui, qui serait l’imposteur, une autre modification était la période d’attente après le meurtre d’un membre d’équipage, ce qui permettrait de procéder à plusieurs éliminations. consécutive sans pauses.

Ainsi Arsement se chargerait d’éliminer les autres joueurs, qui ne voteraient pas pour lui tant qu’ils ne le verraient pas faire quelque chose de suspect dans le jeu, puisque les autres ne savaient pas quel personnage il contrôlait.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, au début du jeu au milieu du chaos, Arsement a fait plusieurs kills consécutifs, sachant à l’avance que tous les joueurs seraient au même endroit et qu’il serait difficile de l’identifier. Cependant, plus tard dans la session, il était plus difficile pour lui de terminer les personnages, car ils étaient nombreux et tout le monde pouvait le détecter.

Voulez-vous savoir si Arsement a été victorieux? Nous vous invitons à découvrir le jeu intéressant.

Souhaitez-vous qu’une option soit activée pour jouer avec plus de joueurs dans Among Us? Dites le nous dans les commentaires?

InnerSloth continue de travailler pour apporter plus de contenu au jeu et l’un des principaux ajouts qui passionne le plus les fans est l’arrivée d’une nouvelle carte.

Parmi nous est disponible sur mobile et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

