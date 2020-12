Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 12h36

Le monde est un endroit horrible, et c’est certainement l’un des pires cas à être découvert récemment. Stanislav Reshetnikov, un influenceur russe, a avoué dans une vidéo comment il avait tué sa petite amie, mais ce n’était pas le pire des cas.

Reshetnikov, un streamer russe, diffusait en direct et en échange de quelques dons, a commis des actes dégradants contre Reeflay Panini, comme il s’est appelé. Dans l’un de ces actes, le streamer a décidé de sortir de chez lui Panini, et en conséquence, il est mort en raison des basses températures.

Valentina Grigorieva, le vrai nom de la victime, criait pendant des heures pour la laisser entrer, Reshetnikov il a ignoré. Ce n’est que lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne criait plus qu’il a décidé d’ouvrir la porte et a réalisé que Grigorieva il gisait sur le sol inconscient. Plus tard, la youtubeuse a tenté de la ressusciter, mais malheureusement elle était déjà décédée des suites d’un cas d’hypothermie. Le pire des cas est que le streamer a continué la transmission après la mort de sa petite amie, et en fait, il avait son cadavre à côté. Heureusement, Reshetnikov a déjà été arrêté.

Au cours de l’enquête, il a été découvert que Grigorieva elle avait plusieurs blessures au corps, de sorte que les accusations pourraient également inclure la violence domestique.

