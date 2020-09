Nous savons depuis un certain temps que Origine Ys va venir a Nintendo Commutateur (déjà sur PS4), afin de nous transporter vers l’un des titres les plus classiques de la saga (il a été mis en vente dans un premier temps en 2006). Cependant, il y a quelque chose qui était encore dans l’air, et c’était son possible lancement en Format physique, et heureusement pour la plupart des collectionneurs, il a maintenant été confirmé que Koch Moitié sera en charge de lancer cette édition plus que tangible en Espagne.

YS Origin arrivera également en Espagne en format physique, grâce au distributeur Koch Media

Le prochain 9 octobre 2020 est la date choisie à laquelle arrivera YS Origin, le classique Nihon Falcom qui aura un prix de 29,99 € dans son format physique. Ainsi, cette histoire se déroule 700 ans avant les deux premiers jeux de la série, et nous devons y accompagner Yunica Tovah, un aspirant chevalier, et Hugo Facto, un magicien, dans leur voyage pour vaincre les forces démoniaques qui se cachent dans une tour, le tout avant que les bêtes n’atteignent le sanctuaire de l’humanité dans les nuages. Cependant, ils ne seront pas les seuls personnages jouables, puisqu’il y en aura même un troisième, que nous n’allons pas révéler pour que la surprise ne soit pas perdue. Les autres fonctionnalités du jeu sont:

Possibilité de débloquer des variantes des personnages et autres secrets grâce aux différents modes de jeu.

Cinq niveaux de difficulté allant de « Très facile », pour les joueurs occasionnels, à « Terrifiant », pour les plus aguerris dans les batailles.

Un mode Arena peut être débloqué dans lequel nous affrontons des hordes d’ennemis et obtenons ainsi des récompenses spéciales.

Voir également

Et vous, avez-vous déjà marqué sur le calendrier le jour où YS Origin arrivera enfin sur Nintendo Switch, afin de s’emparer de tout l’arsenal et d’affronter ces monstres?

Source: communiqué de presse, source 2

en relation