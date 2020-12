Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 15h45

Le jour est arrivé. La version définitive de Dragon Quest XI il est enfin disponible sur PS4, Xbox One et PC. Sans aucun doute, un moment très important pour la série JRPG. De cette façon, Yuji Horii, le créateur de la franchise, a publié un message pour célébrer ce lancement.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Dragon Quest XI est arrivé sur PS4 et 3DS au Japon en 2017. Un an plus tard, il débarquait en Occident avec une version pour PS4 et PC. Puis en 2018, nous avons vu la sortie de Dragon Quest XI S, la version définitive qui comprend beaucoup plus de contenu, sur Nintendo Switch. Maintenant, Pour clôturer 2020, cette édition améliorée est déjà disponible sur PS4, Xbox One, qui comprend Game Pass et PC.

Concernant cette version, voici ce que Yuji Horri a commenté:

«Dragon Quest XI» est sorti en tant que 11e titre de la série principale au Japon en 2017 et dans le reste du monde en 2018, et je suis très heureux que nous ayons pu le lancer sur diverses plates-formes afin que beaucoup de gens le puissent. prendre plaisir. Au moment de sa sortie, nous avons voyagé dans tout le Japon pour organiser des événements de démonstration et avons également assisté à divers événements à travers le monde. Je me souviens avec émotion d’avoir pu rencontrer de nombreux fans en personne et d’avoir été chaleureusement accueilli à chaque endroit.

À tous les joueurs de @DragonQuest XI S – Definitive Edition, un message chaleureux du concepteur de jeux Yuji Horri 💙 pic.twitter.com/f64FUJQ0fA – Square Enix Latam (@SquareEnixLatam) 4 décembre 2020

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Sur des questions connexes, l’auteur du roman Dragon Quest V a poursuivi Square Enix.

Via: Square Enix Latam

