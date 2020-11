Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 13:39

Zack Snyder travaille dur sur sa version de Ligue de justice. Même si le réalisateur n’a pas encore terminé ce projet, il pense déjà à une suite, quelque chose qui pourrait entrer dans les futurs plans de Warner Bros.

Bien que pour le moment rien ne soit confirmé, grâce à une récente interview entre Snyder et The Nerd Queens, Le réalisateur a assuré qu’il avait déjà des plans pour une éventuelle suite à sa version de Justice League, qui serait concentré sur Darkseid. Voici ce qu’il a commenté:

“C’est une bonne question à me poser, vous savez, comme ce que je dis au monde. Que se passe-t-il quand Darkseid arrive sur Terre? Alors quoi? […] La vérité est que, j’ai écrit et conçu une histoire complète, je sais ce qui se passe avec Darkseid. … Oui. Je sais ce qui se passe. Dire et spéculer sur ce que c’est et ce que cela pourrait être est passionnant, je pense que c’est une bonne chose. “