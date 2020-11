Zarude, la prochaine créature à venir Épée et bouclier Pokémon, est à l’honneur ces jours-ci, principalement en raison d’une nouvelle forme qui a été confirmée pour atteindre le pays du soleil levant. Cependant, ce n’est pas la seule nouvelle liée à ce monstre de poche, car il a finalement confirmé son arrivée au territoire Espagnol Et, en plus de ses statistiques, la manière dont les coachs peuvent s’en emparer a également été révélée. Cela peut être fait de chez vous et en toute sécurité!

GAME distribue Zarude via son site Web pour Pokémon Sword and Shield

Nous disions déjà il y a quelques heures que, lorsque la rivière sonne, l’eau porte, et cela a été le cas, car l’arrivée de Zarude sur Pokémon Sword and Shield en territoire espagnol a finalement été confirmée. Comme lors des précédentes occasions, la chaîne de magasins de jeux vidéo JEU est en charge de le distribuer, mais la principale nouveauté est qu’il le fait à travers son page la toile, dans ce lien, du 13 novembre au 13 décembre 2020. Cependant, au moment de la publication de cette actualité, l’option n’était pas encore activée. Concernant ses caractéristiques, le site officiel de Pokémon confirme que cet événement Zarude est au niveau 60, qu’il a la capacité “Blade Defense” et que ses mouvements sont “Point Blank”, “Whiplash”, “Waddle” et “Scream”. De plus, il convient de rappeler que ce Pokémon Simister est de type Sinister et de type Grass.

Par conséquent, nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour pouvoir mettre la main sur cette nouvelle créature dans Pokémon Sword and Shield, des titres qui nous amènent à visiter la nouvelle région de Galar. Et vous, avez-vous déjà toutes les créatures disponibles dans cette huitième génération?

