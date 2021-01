Je me souviens encore du moment exact où la cartouche Zelda Ocarina of Time a fini entre mes mains. Le reste, et quelques années se sont écoulées, est de la pure magie et, finalement, l’histoire des jeux vidéo elle-même. Cependant, malgré le temps qui s’est écoulé depuis son lancement, nous apprenons de temps en temps de nouveaux détails sur ce merveilleux chef-d’œuvre. Restez assis, le train à destination du royaume d’Hyrule partira en un rien de temps.

A cette occasion, et il y en a déjà quelques-uns, les chasseurs et conservateurs de matériel visuel de Nintendo, Forest of Illusion, ont été chargés de nous surprendre avec du matériel inédit à ce jour d’une première version de Zelda Ocarina of Time, qui pourrait être testée un un an avant son lancement, probablement à Spaceworld (événement connu plus tard sous le nom de Nintendo Space World). Comment? À partir d’un prototype (cartouche) de F-Zero X, provenant d’un ancien employé du Great N, qui semblait inclure dit Version d’essai. Heureusement, comme vous pouvez le voir ci-dessous, cela a été possible extrait de ladite compilation environ 50% de son contenu. Et cela se traduit par multitude de cartes, images, graphiques, etc.

Nous avons un prototype de cartouche Nintendo 64 de F-Zero X qui contenait des données d’une première version de Zelda 64 qui se trouvait sur la cartouche. Nous estimons que c’est de Spaceworld 1997. Nous allons examiner cela plus en détail. Bien sûr, tout sera publié. pic.twitter.com/Q5SoAbsdWM – Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

Actuellement en train de parcourir la caverne de Beta Dodongo! pic.twitter.com/tvsyw3ZwXj – Psi-Hate (@Psi_Hate) 19 janvier 2021

Incroyablement vieux cratère de la Montagne de la Mort. Caverneux. pic.twitter.com/B4vGiYpmIC – Psi-Hate (@Psi_Hate) 19 janvier 2021

Chemin intéressant ici. Le lac Hylia aussi! pic.twitter.com/4rJxtyXEAj – Psi-Hate (@Psi_Hate) 19 janvier 2021

Ces chambres sont assez volumineuses. Que pourrait-il y avoir en eux, je me demande? pic.twitter.com/MEeXo0IDLV – Psi-Hate (@Psi_Hate) 19 janvier 2021

Cette première carte de test de tir à l’arc a été TROUVÉE! https://t.co/urrGPtckFA pic.twitter.com/KIgzu1oOfw – MrTalida (@MrTalida) 19 janvier 2021

Une première carte du champ Hyrule a également été trouvée. pic.twitter.com/cHvdkwc0L5 – TV | Dreamers Dev (@lombTV) 19 janvier 2021

JacePlace a fait une autre énorme découverte: le dossier zelda_tool_scene contient les premières versions de nombreuses cinématiques. Voir également Il y a une tonne de choses à regarder là-bas, ce que je viens de trouver, c’est que l’ancienne cinématique Light Arrow est identique, sauf pour la zone de texte qui s’affiche ici: pic.twitter.com/JnvcuYnbgN – MrCheeze 🆒🆕 (@MrCheeze_) 17 août 2020

En regardant à travers la bêta du temple du feu Des différences vraiment énormes ici. pic.twitter.com/hM0T2KdxIg – Psi-Hate (@Psi_Hate) 19 janvier 2021

Gerudo Valley étant directement connecté à Haunted Wasteland a en fait été vu sur les cartes papier du jeu, mais jamais auparavant dans le jeu! https://t.co/odRAZXsmKf pic.twitter.com/YNPI2EXWg9 – MrCheeze 🆒🆕 (@MrCheeze_) 19 janvier 2021

Comme vous pouvez le lire, et ce n’est qu’un exemple, cette version d’essai semble contenir de nombreux et importants changements par rapport à la version finale de Zelda Ocarina of Time. Au-delà de quelques modifications nécessaires (pour maintenir le décorum du jeu vidéo), auriez-vous préféré conserver un aspect quelconque, des différenciateurs par rapport à la livraison finale, de cette première version? Nous attendons vos commentaires.

