Le PDG de Take-Two Strauss Zelnick a une fois de plus déclaré que le jeu en nuage n’aura pas l’impact que beaucoup de l’industrie pensent qu’il aura.

S’adressant à Protocol, l’exécutif a déclaré que la notion selon laquelle il y a des gens qui s’intéressent aux jeux mais ne veulent pas acheter une console ou un PC « n’a aucun sens. »

« Certaines parties disaient qu’il y en avait 130 [million] à 140 millions de consoles de génération actuelle », a déclaré Zelnick.

«Il existe des milliards de PC. Vous savez, si vous pouvez rendre des jeux vidéo sur console accessibles à tous ceux qui possèdent un PC, une tablette ou un téléphone, alors la taille de votre marché serait automatiquement 20x simplement mathématiquement.

« Bien sûr, cela n’a aucun sens. Parce que l’implication est que vous êtes très intéressé par les jeux vidéo mais que vous n’étiez tout simplement pas disposé à acheter une console. Je veux dire, je suis sûr qu’il y avait des gens comme ça, mais s’ils sont tellement intéressés qu’ils veulent payer 60 $ ou 70 $ pour un titre de première ligne, il m’est difficile de croire qu’ils n’étaient pas disposés à dépenser 250 $ sur une console pour pouvoir le faire jamais dans leur vie.

« Le deuxième problème est que vous devez toujours mettre entre les mains des consommateurs. Ils sont redevables à toute technologie qui existe, où qu’ils vivent. Vous êtes peut-être sur le cloud, mais s’ils sont sur une ligne téléphonique, ils gagneront » t pouvoir profiter de ce que vous distribuez.

« Alors je soupçonne que ce ne sera pas transformateur. Je parle contre mes propres intérêts, non? Nous sommes censés peindre cette image du nirvana; cependant, je ne pense tout simplement pas que ce soit le nirvana. Nirvana fait de grands succès, et alors les gens les trouveront. «

Cela fait suite au lancement par Google de son service de streaming Stadia – ce qui était certainement une course intéressante – alors que xCloud de Microsoft devrait être mis en ligne aujourd’hui (mardi 15 septembre).

Zelnick a par le passé fait preuve de retenue face aux tendances qui suscitent beaucoup d’enthousiasme dans l’industrie des jeux. Le patron de Take-Two a minimisé l’importance du jeu mobile pendant longtemps avant que la société n’achète finalement le studio espagnol Social Point. De même, il a déclaré que la réalité virtuelle ne serait pas aussi importante que les gens l’avaient dicté. Dans le passé, il a déclaré que Google avait trop promis avec Stadia.

En ce qui concerne le streaming et les jeux sur le cloud, Zelnick a raison de dire que les personnes déjà intéressées par les jeux achèteront probablement une console, mais une grande partie de l’argument en faveur de ce type de technologie a été d’ouvrir l’industrie aux marchés où ce type de matériel. n’est pas disponible ou a été d’un coût prohibitif. Ces marchés – comme l’Inde – bénéficient également de la création d’une nouvelle infrastructure Internet, ce qui signifie qu’ils pourront en théorie profiter des vitesses élevées requises pour les jeux en streaming.

