La société de médias Ziff Davis s’est associée au géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent pour lancer une nouvelle version d’IGN China.

Comme le rapporte GamesIndustry.biz, le site a été mis en ligne hier (mardi 1er septembre) et proposera une version du format IGN adaptée au public chinois local. L’accent sera mis sur le contenu, les événements et les partenariats qui sont spécifiquement pour cette partie du monde.

IGN China sera apparemment indépendant de Tencent sur le plan rédactionnel, ce qui est probablement une référence à la vaste portée de la société chinoise dans le secteur des jeux.

«Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de ce partenariat avec Tencent, l’une des entreprises dont on parle le plus dans le monde et l’opérateur idéal des activités IGN en Chine», a déclaré Adam Doree, vice-président de Ziff Davis pour les partenaires mondiaux.

«IGN est l’une des rares marques de médias éditoriales étrangères à opérer officiellement en Chine continentale, s’adressant à un public local. Désormais, cette collaboration avec Tencent permettra de libérer le véritable potentiel d’IGN sur le plus grand marché international.

Charles Young, rédacteur en chef d’IGN Chine, a ajouté: «En tant que leaders des jeux vidéo, du divertissement et de la technologie, Tencent et IGN partagent un engagement à explorer la créativité, l’innovation et l’art de cet espace. Nous sommes convaincus que notre partenariat permettra de mieux faire connaître nos mondes pour aider les amateurs et les créateurs de jeux. »











window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71485/ziff-davis-partners-with-tencent-to-relaunch-ign-china/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));