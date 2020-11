Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 19h02

Malgré le fait que les jeux vidéo sont une forme de divertissement assez populaire dans le monde, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas exactement comment ils fonctionnent. L’une de ces personnes est le joueur de football de la Milan, Zlatan Ibrahimović, qui a récemment montré sa colère en apprenant qu’ils utilisaient sa parenté dans … FIFA. Oui, tu l’as bien lu.

Le footballeur a récemment publié un tweet dans lequel il mentionne directement le FIFA et EA Sports pour avoir utilisé son nom et son face-à-face, ce qu’il n’aimait absolument pas:

Qui a autorisé FIFA EA Sport à utiliser mon nom et mon visage? @FIFPro? Je ne suis pas au courant d’être membre de Fifpro et si je le suis, j’ai été mis là-bas sans aucune connaissance réelle grâce à une manœuvre bizarre.

Et c’est sûr que je n’ai jamais permis à @FIFAcom ou à Fifpro de gagner de l’argent en m’utilisant – Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 23 novembre 2020

Bien sûr, comme prévu, les utilisateurs se sont rapidement moqués de sa réponse, et il semble que l’une des plus populaires était “personne ne l’utilise vraiment pour avoir l’un des scores les plus bas de toute l’équipe”.

