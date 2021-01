Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

MiHoYo est déjà bien connu pour apporter constamment de nouveaux contenus à son RPG en monde ouvert, le jeu est déjà en version 1.2, qui regorge de nouvelles zones, armes et personnages. Concernant ce dernier, des nouvelles nous viennent et c’est que MiHoYo a annoncé l’arrivée de Ganyu, un nouveau personnage qui arrive avec une mission de haut rang qui s’appelle “Sinae Unicornis”.

Pour participer à l’événement, vous devrez avoir au moins un rang Aventure 40 ou plus et avoir terminé la mission Chapitre I, acte III: “Une nouvelle étoile montante”. Si vous remplissez déjà les conditions requises, vous pouvez utiliser une clé légendaire pour débloquer “Sinae Unicornis”, la quête légendaire de Ganyu.

Le contenu de Ganyu arrivera le 12 janvier et il prévoit de publier tout son matériel à la fois, qui comprend une nouvelle bannière de personnage, une nouvelle bannière d’arme, de nouvelles étapes de “ test d’exécution ” et une quête d’histoire à débloquer pour Ganyu. . Ganyu elle-même est un personnage cryogénique brandissant un arc, avec un ensemble de mouvements qui repose fortement sur des tirs ciblés. Les joueurs pourront la tester ainsi que le personnage hydro 4 étoiles Xinqui, dans les nouvelles étapes de «test» pour gagner des récompenses, notamment des Primogems et des matériaux de mise à niveau.

Comme d’habitude, les joueurs en Asie recevront les mises à jour en premier, nous vous conseillons donc de trouver l’heure de lancement dans votre fuseau horaire en consultant les notifications en jeu pour les nouvelles bannières.

La bannière de l’événement Ganyu se terminera le 2 février, lorsque Mihoyo devrait ajouter du nouveau contenu dans le cadre de la prochaine mise à jour 1.3. Bien que nous ne sachions actuellement pas ce qui sera ajouté dans le cadre de 1.3, les fuites suggèrent que Xiao, un utilisateur 5 étoiles anémo polearm, sera présenté dans la prochaine mise à jour, ainsi qu’un pyro polearm 5 étoiles, Hu Tao.

