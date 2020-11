Garmin est l’une des marques leaders en matière de montres de sport. Et maintenant, à toutes les fonctions qu’offrent ses produits, il ajoute une nouvelle, a priori, assez frappante. Il s’agit de la capacité de suivre l’état de la grossesse chez les femmes en attente d’accouchement.

Le rôle du suivi de la grossesse viendront sur certaines des montres intelligentes de la marque Et comme dans d’autres fonctions existantes, la clé de sa gestion et de son contrôle sera l’application Garmin Connect que nous pouvons télécharger à la fois pour les téléphones Android et l’écosystème iOS.

Une grossesse sous contrôle

Le nouvel outil permettra aux utilisatrices enceintes suivre les symptômes de grossesse spécifiques. Ces paramètres comprennent les mouvements du bébé, la glycémie, la fatigue, les changements corporels à prévoir ou le suivi des progrès jusqu’à la date prévue.

Mais les possibilités ne s’arrêtent pas là, car il fournira également des mises à jour hebdomadaires pour surveiller l’état de la grossesse, les ajustements possibles à apporter au régime en fonction de l’état, ainsi que des conseils sur les symptômes typiques en fonction du moment de la grossesse dans lequel il se trouve. trouve la future maman. De plus, ils pourront enregistrer des symptômes spécifiques tels que maux de dos, envies et nausées.

De plus, les utilisateurs recevront conseils pour maintenir un poids adapté en fonction de la semaine de grossesse, des rappels d’hydratation, des conseils d’exercices Kegel et même une application téléchargeable «Contraction Timer».

Contrôle de l’activité physique

En ce qui concerne le contrôle de l’activité physique proprement dite, les femmes enceintes peuvent ajustez vos routines d’entraînement et notifications de fréquence cardiaque élevée pour correspondre à la surveillance du médecin.

Cette nouvelle fonctionnalité sera prise en charge par la série Forerunner, la Série Fenix ​​5 et 6, série Marq, série Venu et série Vivoactive ainsi que certains modèles des marques Marvel et Star Wars. Pour accéder à cette amélioration et tant qu’il s’agit d’un modèle compatible, accédez simplement à la section «Paramètres utilisateur» de l’application Garmin Connect, recherchez «Santé des femmes», «Type de cycle» et «Grossesse» . Ils ont également lancé une nouvelle application qui, sous le nom de «Pregnancy Tracking Connect IQ», permet aux utilisateurs la session depuis la montre.

Via | Garmin

Share Garmin vous permettra également de suivre votre grossesse avec vos montres intelligentes et connectées