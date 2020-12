Depuis qu’on en parle, la GeForce RTX 3050 est devenue l’une des cartes graphiques les plus attendues du moment. C’est compréhensible, puisque nous parlons d’une solution graphique qui visera à marché milieu de gamme, et cela permettra de démocratiser, vraiment, le travail des rayons.

Je sais ce que vous pensez, vous vous demandez ce que j’entends par démocratisation du lancer de rayons. Eh bien, c’est très simple, j’adapte ce concept avec l’idée de lancer une carte graphique avec un prix inférieur à 200 euros capable de déplacer les jeux avec le lancer de rayons en 1080p tout en conservant une fluidité acceptable et un bon niveau de qualité graphique.

Tout semble indiquer que la NVIDIA GeForce RTX 3050 arrivera sur le marché avec un prix approximatif de 199,99 euros, et qui sera accompagné d’une version plus puissante, la GeForce RTX 3050 Ti. Le premier offrira des performances similaires à celles d’un RTX 2060 (peut-être identiques ou légèrement inférieures), tandis que le second se positionnera, plus ou moins, au niveau d’un RTX 2070.

Je vous rappelle que le RTX 2060 défend assez bien en 1080p avec le traçage de rayons actif grâce à la technologie DLSS 2.0, et que le RTX 2070 était, jusqu’à récemment, un modèle haut de gamme.

Spécifications possibles de la GeForce RTX 3050

Noyau graphique GA107 en processus 8 nm. 2304 shaders à 1690 MHz-1725 MHz, mode normal et turbo. 72 unités de texturation. 40 unités raster. 72 noyaux tenseur. 18 noyaux RT. Bus mémoire 128 bits. 4 Go de GDDR6 à 14 GHz. Puissance en FP32: non spécifiée. TGP: moins de 90 watts. Vous aurez besoin d’un connecteur d’alimentation supplémentaire à 6 broches et d’une alimentation électrique de 400 watts.

Ce sera intéressant à voir comment vous positionnerez la GeForce RTX 3050 par rapport à la Radeon RX 6600, une carte graphique bas-milieu de gamme qui se positionnera dans la même fourchette de prix que la solution NVIDIA, et que l’on peut considérer comme le successeur spirituel de la mythique Radeon RX 580, l’une des meilleures cartes graphiques qu’AMD a commercialisées à ce jour. moment pour son excellent rapport qualité-prix.

Si tout se passe comme prévu, la GeForce RTX 3050 devrait être annoncé entre janvier et février 2021. La version “Ti” pourrait faire une apparition à côté de celle-là, bien qu’il n’y ait toujours rien de définitif à cet égard. Avant de terminer, je vous rappelle les spécifications possibles, et le prix possible, de la GeForce RTX 3050 Ti:

3584 shaders à 1525 MHz-1750 MHz, mode normal et turbo. 112 unités de texturation. 64 unités raster. 112 noyaux tenseur. 28 noyaux RT. Bus mémoire 192 bits. 6 Go de GDDR6 à 14 GHz. Puissance en FP32: non spécifié. TGP approximatif: 120 watts. Vous aurez besoin d’une alimentation électrique de 450 watts et d’un connecteur à 6 broches. Prix ​​estimé: 249 euros.