Il ne fait aucun doute que la GeForce RTX 3090 est actuellement la carte graphique la plus puissante du marché grand public. NVIDIA l’a annoncé comme une solution capable de déplacer des jeux en résolution 8K, et la vérité est qu’elle a raison, ladite carte peut déplacer certains titres dans ladite résolution en conservant nativement un bon niveau de fluidité, mais dans d’autres cas, elle doit recourir à la technologie DLSS 2.0.

Comme nos lecteurs réguliers s’en souviendront, DLSS 2.0 est une technique de redimensionnement et reconstruction intelligents qui sélectionne et combine un ensemble d’images spécifiques, rendues avec une résolution inférieure à la résolution native, pour obtenir une image finale de haute qualité qui parvient, dans certains cas, à améliorer le résultat que nous obtiendrions en utilisant la résolution native. Control et Death Stranding sont deux exemples clairs de l’efficacité de DLSS 2.0.

TweakTown a voulu mettre la GeForce RTX 3090 à l’épreuve avec le jeu le plus exigeant qui existe aujourd’hui sur PC, Cyberpunk 2077, et ils l’ont configuré en qualité maximale, ray tracing inclus, et en résolution 8K. La GeForce RTX 3090 peut-elle déplacer Cyberpunk 2077 avec ces paramètres? Eh bien oui, grâce au miracle du DLSS 2.0, il réalise, comme nous pouvons le voir dans les graphiques ci-joints une moyenne de 31,3 images par secondeet un minimum de 26,3 images par seconde. Passer en dessous de 30 FPS n’est pas du tout agréable, nous ne commencerons à remarquer des secousses vraiment sérieuses que lorsque nous descendrons en dessous de 25 FPS, nous pouvons donc considérer ce résultat comme acceptable.

Quel est le résultat obtenu par la GeForce RTX 3090 sans lancer de rayons? Et sans DLSS 2.0?

Sans lancer de rayons et sans DLSS 2.0, la GeForce RTX 3090 fait des moyennes 10,7 images par seconde, avec un minimum de 8,8 images par seconde. Oui, cela signifie que nous regardons un diaporama. Avec le lancer de rayons activé et DLSS 2.0 désactivé, les images moyennes par seconde est réduit à 6,6 et le minimum à 4,8,1

En revanche, si nous désactivons le lancer de rayons et gardons DLSS 2.0 activé la moyenne monte à 38 images par seconde, et les minimums sont maintenus à 30,6 images par seconde. Veuillez noter que DLSS 2.0 a été réglé sur le mode ultra performance afin d’atteindre ce niveau de performance.

En regardant la consommation de mémoire graphique, nous trouvons quelque chose de très intéressant, à savoir que les 24 Go de GDDR6X que la GeForce RTX 3090 monte est très juste pour déplacer Cyberpunk 2077 en 8K avec ultra qualité, traçage de rayons et DLSS 2.0 désactivés , puisque le jeu enregistre une consommation totale de 23,2 Go de mémoire graphique. L’activation de DLSS 2.0 en mode ultra performance réduit la consommation d’énergie à 13,7 Go.

Il est clair qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que le jeu 8K ne soit standardisé, en fait nous sommes toujours dans la transition vers 4K mais c’est toujours une réalisation importante Ce qui me rappelle beaucoup le moment où nous avons commencé à faire les premiers pas dans le jeu 4K avec les “vétérans” GTX 780 et GTX 780 Ti.