Imaginez être un artiste! Eh bien, vous pouvez déjà l’être, mais aussi que vous n’avez pas les moyens, ou la toile nécessaire pour libérer votre créativité. Que voir, il ne faut pas tout ce que cette folie appelait SuchArt: Simulateur d’artiste Genius, mais … et qu’est-ce qui serait cool?

La bande-annonce de lancement de ce simulateur d’artiste en dit long. Dans vos mains, vous n’aurez pas seulement des toiles et des peintures … les outils les plus fous pour découvrir ce talent que vous avez peut-être caché jouer avec tout ce qu’il met entre vos mains et la physique réaliste de ce jeu vidéo créé par Voolgi et distribué par HypeTrain Digital. Ne pas? Regarde regarde:

En plus d’être pratiquement un outil créatif fait jeu vidéo, SuchArt: Simulateur d’artiste Genius a son arrière-plan, puisqu’il vous permet de recevoir des commandes de clients, d’exposer vos œuvres, de les vendre, d’acheter de nouveaux instruments pour avoir plus de possibilités à portée de main, afin de devenir célèbre.

Cela vous intéresse? Nous beaucoup! Mais il faudra encore attendre encore un peu, puisque sa date de lancement sur Steam et Nintendo Switch, seules plateformes annoncées pour le moment, est prévue pour ce premier trimestre 2021, sans préciser de date précise. Souhaitez-vous essayer l’expérience maintenant? Il s’avère qu’à compter d’aujourd’hui, le 21 janvier, il existe une version free2play sur Steam appelée SuchArt: Espace Créatif cela vous permettra de vous faire une idée de ce qui vous attend avec la version finale. Qu’attendez-vous pour l’essayer?

