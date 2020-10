Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/10/2020 11:17 am

Impact Genshin Il est sur le marché depuis un mois maintenant. Étant un jeu gratuit sur PS4, PC et appareils mobiles, les microtransactions étaient à prévoir, et Récemment, il a été révélé l’estimation du montant des revenus que ce jeu a généré sous iOS et Android.

Selon la tour de capteur, La version mobile de Genshin Impact a réussi à lever 245 millions de dollars au cours de son premier mois. Cette grande quantité d’argent provient d’achats en jeu, qui vous fournissent de l’argent que vous pouvez dépenser pour acquérir de nouveaux personnages et armes.

Le rapport Sensor Tower mentionne que Les utilisateurs chinois ont dépensé environ 82 millions de dollars, ceux du Japon environ 59 millions de dollars et ceux des États-Unis environ 45 millions de dollars. En ce qui concerne les versions, il est mentionné qu’un peu plus d’argent a été enregistré sur iOS, et les informations recueillies suggèrent qu’environ 144 millions de dollars proviennent de là et 101 millions de dollars d’utilisateurs d’Android.

Il est important de mentionner que ces données ne sont que celles des téléphones mobiles, pour le moment, il n’y a pas d’informations claires sur les revenus sur PC et PS4, mais ils ne sont peut-être pas si éloignés des numéros mobiles.

