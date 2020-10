Le jeu miHoYo sera disponible sur PlayStation 5 dès le premier jour grâce à la rétrocompatibilité.

Un des jeux libre de jouer le plus important de ces derniers mois est, sans aucun doute, Genshin Impact. Le RPG en monde ouvert du studio chinois myHoYo concentre un grand nombre de joueurs et dispose d’un revenu très élevé, ce qui a fait du jeu un Succès. La version 1.1 arrivera le 11 novembre et maintenant nous en avons appris plus à ce sujet contenu qu’il apportera.

Deux personnages cinq étoiles et deux quatre étoiles arriverontLa mise à jour 1.1 s’appelle “Une nouvelle étoile approche“(Une nouvelle étoile arrive) et miHoYo a publié un nouveau spectaculaire bande annonce (avec quelques spoilers si vous n’avez pas terminé l’histoire). La vidéo nous permet de voir le quatre nouveaux personnages venir à Genshin Impact: Tartaglia et Zhongli, cinq étoiles, Xinyan et Diona, quatre étoiles.

En plus des personnages, miHoYo présentera nouvelles missions principal et mineur pour des personnages spécifiques. L’histoire principale devrait avoir trois actes complets qui concluent les chapitres de Liyue. L’événement commencera également “Des étoiles non réconciliées“(Unreconciled Stars), qui durera deux semaines et ajoutera de nouvelles missions et défis coopératifs. Les récompenses pour avoir participé incluent Fischl, un personnage 4 étoiles.

Une nouveauté qui n’avait pas non plus été annoncée est qu’un système de réputation par les villes (et avec elle de nouveaux PNJ liés à ce nouveau mécanisme). À mesure que notre réputation grandit, nous pouvons déverouiller récompenses, de nouveaux articles exclusifs à la région et plus d’articles de personnalisation. Les récompenses incluent des prix plus bas dans les magasins, les sites miniers ou des recettes d’artisanat et de cuisine.

Le jeu offrira des graphismes améliorés et des temps de chargement plus rapides sur PS5Mais rappelez-vous que ceci ce ne sera pas la seule chose qui arrive avec la version 1.1. Nous vous avions déjà dit à l’époque quelles autres nouvelles viendront avec cette mise à jour de Genshin Impact. Par exemple, nous pouvons enfin guérir sans entrer dans le menu et, en plus, miHoYo a annoncé qu’il allait également augmenter la limite de résine d’origine à 160 unités et ajuster le prix de certaines récompenses.

Enfin, miHoYo a annoncé que le jeu sera disponible sur PlayStation 5 dès le premier jour grâce au rétrocompatibilité, mais offrira graphismes améliorés et des temps de chargement plus rapides. Si vous n’avez pas encore essayé ce jeu vidéo et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rappeler notre analyse de ce RPG étonnant.

