La première mise à jour majeure de Impact Genshin est déjà au coin de la rue et apportera de nombreux changements que les joueurs apprécieront. Il y a quelques jours nous vous avons expliqué en grande partie ce que cela apportera, mais maintenant le développeur MyHoYo a détaillé ce que sera le nouveau système de réputation de la ville.

Ce nouveau système sera différent à la fois Monstadt comme dans Liyue et cela nous permettra d’interagir avec certains PNJ pour accepter des missions et augmenter le niveau de réputation, avec lequel nous obtiendrons différentes récompenses.

Pour améliorer la réputation de chaque ville, nous devrons accomplir des missions dans ce domaine. L’exploration, l’ouverture de coffres, la recherche d’Óculus et les activités d’exploration augmenteront également votre progression Liyue et Mondstadt. Même les demandes des citoyens augmenteront également le niveau de votre ville.

Au fur et à mesure que vous augmentez votre niveau de réputation, des plans de gadgets, des caractéristiques spéciales de la ville et des cartes se débloqueront et vous pourrez gagner des recettes, des planeurs et d’autres récompenses. le Le patch 1.1 arrive le 11 novembre aux serveurs.

