Les développeurs continuent d’apporter de nouvelles et passionnantes mises à jour à leur Genshin Impact, cette fois avec leur mise à jour appelée “tout ce qui brille», Qui se déroulera dans la célébration de la nouvelle année de Tyvat, qui est le nom du monde dans lequel le jeu se déroule, la célébration elle-même se déroulera dans le style d’un festival du Nouvel An chinois et se déroulera dans une zone du jeu, le soi-disant port de Liyue.

Cette version du jeu est la 1.3, qui sera disponible à partir du 3 février et dans le jeu lui-même, vous pourrez visiter un festival de lumières, dans le npc, ils auront plusieurs stands de vente de lanternes et différents feux d’artifice éclaireront le ciel . En plus de ces changements visuels, un nouveau personnage 4 étoiles sera inscrit gratuitement.

Un autre changement est l’inclusion de nouvelles zones et ennemis qui donneront aux joueurs des récompenses intéressantes. Cette version est la première d’une tentative claire des créateurs de maintenir l’intérêt pour leur titre, ainsi que de fournir des idées intéressantes susceptibles d’attirer l’attention des nouveaux joueurs.

