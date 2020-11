Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Impact Genshin Il a été l’un des principaux jeux vidéo du mois d’octobre, il est sorti le 28 septembre, mais il a rapidement réussi à captiver des milliers de joueurs. Maintenant, avec la sortie de sa mise à jour 1.1, il continuera probablement d’augmenter ses nombres.

Maintenant, grâce à Sensor Tower, nous savons que Genshin Impact est devenu le jeu mobile le plus rentable sur iOS et Android en octobre. le Le jeu vidéo MiHoYo a généré 239 millions de dollars sur les téléphones mobiles au cours de son premier mois de vie. 31% de ces revenus proviennent de son pays d’origine, la Chine, tandis que 24% proviennent du Japon et 19% des États-Unis.

#GenshinImpact de miHoYo était le jeu mobile le plus rentable au monde en octobre 2020 avec près de 239 millions de dollars de dépenses pour les joueurs. #HonorofKings, @PUBGMOBILE, @PokemonGoApp et #CoinMaster ont complété le top 5: https://t.co/P2noaf6xuB #mobilegaming #mobilegames pic.twitter.com/N1sTR3RamW – Tour de capteur (@SensorTower) 10 novembre 2020

Impact Genshin a réussi à arracher la première position à Arène de la vaillance, le jeu le plus rentable de septembre et qui est maintenant tombé en deuxième position, avec un montant non négligeable de 225 millions de dollars. Plus bas dans la liste, vous trouverez également PUBG Mobile et Pokémon Go.

