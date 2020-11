Le nouveau personnage de Genshin Impact

Genshin Impact se prépare à apporter plus de contenu et plus de personnages. Quelque chose qui est déjà dans la ligne de mire de ce jeu à succès est Ganyu, un personnage qui arrivera plus tard, dans la dernière ligne droite de l’année. Tout un mystère pour ceux qui le recherchent, leurs principales compétences de combat ont déjà été divulguées et leur comportement au combat. Et oui, ici nous allons tout expliquer.

Toute l’actualité de Ganyu dans Genshin Impact, fuite

Grâce à Bilibili, les utilisateurs qui ont eu accès aux tests bêta ont commencé à publier des vidéos et des images de cet archer qui arrivera dans la seconde quinzaine de décembre. “Ambre de Cryo” la communauté l’appelle, en référence au premier personnage gratuit que vous recevez. Semblable à la glace, a la capacité Sentier du Qilin, qui laisse un Lotus de glace derrière tout en attirant les ennemis dans le piège à glace. Il a également la douche céleste comme sa capacité «ultime», une pluie de flèches de glace qui tombent du ciel.

Selon ceux qui ont déjà joué avec, c’est pratiquement un clone d’Amber, mais avec un autre élément. Dommage, car il est l’un des personnages les moins aimés de la communauté. En revanche, le jeu a été mis à jour récemment, à l’occasion du lancement de la PS5, pour enfin pouvoir en profiter à 60 fps sur la console. Après avoir balayé le mobile, petit à petit il se répand sur des consoles avec plus de personnages et d’actualités. À tel point qu’il est l’un des nominés aux Game Awards 2020.

▪ Date de sortie: 28/09/2020