Obtenez des protogèmes dans Genshin Impact de manière simple

Genshin Impact a été une révolution dans cette dernière partie de l’année et qui a permis de remporter une bonne poignée de prix, tels que le prix App Store pour le jeu de l’année, le même prix décerné par le Google Play Store, ainsi que le «Choix des utilisateurs» et le «Jeu ​​le plus innovant». Pour célébrer cette série de récompenses et de reconnaissances, Genshin Impact donne des protogèmes. Si vous voulez les obtenir, c’est très facile de le faire.

Comme le compte officiel du jeu l’a confirmé sur Twitter, Genshin Impact donne 800 protogems, la devise la plus recherchée dans tout le jeu car elle sert à attirer des personnages et des équipements. Pour obtenir ces protogems, il semble que nous n’aurons à démarrer le jeu que dans les 3 jours que dure la promotion: du 3 au 6 décembre.

Chers voyageurs, Grâce à l’amour et au soutien de tous, Genshin Impact a récemment reçu plusieurs prix. Pour remercier tous nos voyageurs pour leur soutien, nous émettrons un total de 800 Primogems au cours de la période du 3 au 6 décembre. #GenshinImpact – Paimon (@GenshinImpact) 2 décembre 2020

Alors que de nombreux fans semblent satisfaits de ce cadeau, d’autres semblent quelque peu en colère, car ils s’attendaient à ce que le nombre de protogems à offrir soit plus important. Donc, Si vous voulez ces 800 protogems, il vous suffit d’entrer Genshin Impact et de profiter de cette promotion.

