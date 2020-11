Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Genshin Impact continue sur la voie du succès. Le titre chinois dès ses débuts à travers le monde a réussi à attirer fortement l’attention et est devenu la sortie chinoise la plus réussie. Genshin Impact est un jeu de modèle de service, donc miHoYo continuera à le soutenir pendant des années grâce à des mises à jour. Le prochain fera ses débuts avant la fin de l’année, mais certains utilisateurs ont divulgué une partie de son contenu, de sorte que la société a décidé d’agir durement.

La mise à jour la plus récente de Genshin Impact est la 1.1, arrivée il y a quelques jours. Cependant, comme nous vous l’avons dit il y a des semaines, le développeur sortira la version 1.2 avant la fin de 2020 et, comme l’actuel, cela apportera plusieurs surprises de contenu et ajustements à l’expérience.

Bien qu’il reste encore plusieurs semaines avant l’arrivée du nouveau contenu, certains utilisateurs ont déjà eu l’opportunité de jouer une partie du contenu grâce à une bêta fermée, qui permet aux utilisateurs de fournir des commentaires sur l’actualité à miHoYo pour corriger les erreurs.

Malheureusement, 2 joueurs qui ont participé à la période d’essai n’ont pas respecté les accords d’utilisation, en particulier l’accord de non-divulgation, et ont partagé des fuites avec les fans qui ont donné un aperçu de la nouvelle version. miHoYo n’a pas bien pris cela et a annoncé qu’il avait retrouvé les personnes derrière les fuites et a annoncé qu’il allait engager des poursuites judiciaires contre les coupables de telles violations.

Pourquoi miHoYo a-t-il agi de cette façon?

Lors de l’accès à une période d’essai, en particulier les bêtas fermés, la société avertit les utilisateurs qu’ils ne peuvent pas prendre de captures d’écran ni même parler du contenu qu’ils ont pu tester. Ceci est stipulé dans les accords d’utilisation (accord de non-divulgation ou NDA) que le joueur accepte avant de jouer.

Vous pensez peut-être que les actions de miHoYo sont un peu intenses, mais la vérité est que cela relève de leurs droits, puisque les utilisateurs ont violé l’accord qu’ils ont passé avec l’entreprise. Beaucoup pourraient penser que les fuites sont inoffensives, mais le contraire est vrai.

Le développeur exprime que le partage du contenu du test affecte la manière dont la version finale est reçue. Le plus gros impact est que le contenu encore en développement est révélé et donne aux joueurs une perception inexacte des nouveaux ajouts.

À cela s’ajoutent des spoilers potentiels qui pourraient ruiner l’expérience utilisateur, qu’il s’agisse de nouvelles régions ou de nouveaux personnages que l’équipe de développement s’efforce de révéler correctement. Pour cette raison, miHoYo a affirmé qu’il intensifierait ses efforts pour prévenir ce type de fuites et a demandé aux fans que, bien qu’ils soient désireux d’en savoir plus sur l’actualité, ils les soutiennent pour rejeter les informations divulguées et ne pas les diffuser.

«Ces actions font un tort totalement inacceptable à nous et à tous les voyageurs. Pour chaque nouvelle version mise à jour, nous planifierons des révélations et du contenu promotionnel pour les nouveaux personnages que tout le monde veut voir », a commenté miHoYo.

La version 1.2 de Genshin Impact devrait être disponible à partir du 23 décembre.

Que pensez-vous des actions de miHoYo? Dites le nous dans les commentaires.

Genshin Impact est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC et mobile. Il devrait arriver sur Nintendo Switch plus tard. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

