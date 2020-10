Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 30/10/2020 12h29

Il est à peine sorti à la fin du mois dernier, mais Impact Genshin Il s’est déjà avéré être un succès pour ses développeurs. Cette aventure gratuite a déjà généré plus de 100 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, et les joueurs se demandent quelle est la prochaine étape. Heureusement, nous avons déjà la réponse et vous l’aimerez sûrement.

La première mise à jour majeure du titre a été détaillée et il y aura de nombreuses raisons de revenir à Impact Genshin au cas où vous l’avez déjà abandonné. Pour commencer, quatre nouveaux personnages seront ajoutés, ainsi que «trois actes complets» de nouvelles missions, et un système de réputation pour les villes. En accomplissant des activités dans les différentes colonies du jeu, vous débloquerez des récompenses exclusives, des options de personnalisation et de nouveaux objets.

Le patch 1.1 s’assurera également que Impact Genshin mieux courir PS5, avec “des améliorations graphiques et des temps de chargement beaucoup plus rapides”. Cette mise à jour sera disponible à partir du 11 novembre, et bien sûr, vous pouvez la télécharger gratuitement.

