Georg Petschnigg. (Photo WeTransfer)

Georg Petschnigg a beaucoup appris au cours d’une carrière de 11 ans chez Microsoft, où il a travaillé sur divers produits de consommation tels que Word et Microsoft Courier. Il a également eu un aperçu de la façon dont le géant de la technologie a intégré diverses acquisitions d’entreprises, notamment Visio et LinkedIn.

Nous avons contacté Petschnigg pour obtenir son avis sur l’offre de Microsoft pour TikTok, son nouvel appareil Surface Duo, etc. Petschnigg a quitté Microsoft en 2011 pour aider au lancement de FiftyThree, surtout connu pour le développement de la populaire application de dessin Paper. La société de partage de fichiers WeTransfer a acquis Paper en 2018; Petschnigg est désormais directeur de l’innovation chez WeTransfer.

Quelle a été votre première réaction à la recherche de TikTok par Microsoft?

Ma première pensée a été qu’une acquisition par Microsoft de TikTok est tout à fait logique quand on pense à l’activité et à l’histoire de Microsoft. Microsoft a investi des forces et des ressources considérables dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, et a investi des centaines de millions de dollars au fil des ans dans le développement de Microsoft Research. Ces investissements ont porté leurs fruits à bien des égards, comme avec Azure Cognitive Services et Cortana, mais Microsoft ne dispose pas d’un excellent véhicule de divertissement basé sur l’IA.

La beauté de TikTok est qu’il combine la distribution de contenu à un large public avec des inventions techniques, médiatiques et d’interface utilisateur avec le ML au cœur. Ce sont tous des domaines que Microsoft a expérimentés, mais qui n’ont pas vraiment été réunis d’une manière convaincante de bout en bout pour les consommateurs. De cette manière, Tik Tok définit un nouveau paradigme pour les logiciels dont Microsoft veut faire partie.

Si Microsoft acquiert effectivement une partie des opérations de TikTok, comment vous attendez-vous à ce que l’entreprise la gère? Suivra-t-il des acquisitions similaires dans le passé ou sera-t-il différent?

Microsoft est devenu plus intelligent dans la gestion des acquisitions au fil des ans, en particulier lorsqu’il s’agit d’intégrer des outils ou des applications dans leur écosystème plus large. J’ai vu de nombreuses acquisitions chez Microsoft et intégré des enseignements clés lorsque Paper and Paste, les applications de création / productivité que j’ai développées chez FiftyThree, ont été acquises par WeTransfer en 2018.

Un bon modèle ici est l’acquisition d’Accompli qui est devenu Outlook for Mobile ou Bungie (développeurs de Halo). La direction de ces équipes était habilitée à conduire un changement culturel au sein de Microsoft. Accompli a aidé Microsoft à comprendre le développement mobile pour iOS et Android. Bungie a introduit l’ADN du jeu AAA. Avec TikTok, Microsoft pourrait accélérer l’adoption du ML au cœur du développement logiciel. Cela dit, TikTok resterait probablement une application autonome plutôt que d’être intégrée dans la plus grande suite Microsoft.

(Photo de Bigstock)

Quels sont les principaux avantages ou opportunités pour Microsoft d’acquérir TikTok? Et qu’en est-il des inconvénients ou des défis?

Il existe une énorme opportunité d’interpréter le contenu des vidéos. TikTok a perfectionné un mélange de divertissement et d’apprentissage automatique – chaque fois que vous regardez une vidéo, TikTok interprète vos micro-interactions (défile, reste, tapote) pour déterminer la prochaine vidéo à vous montrer et vous divertir.

L’activité de divertissement de Microsoft s’est principalement concentrée sur les jeux et n’a développé aucune application de divertissement pour les consommateurs. Avec TikTok, ils acquièrent un partenaire pour étendre la portée des consommateurs avec un noyau d’IA vraiment puissant.

Une acquisition signifie également que Microsoft se met en lumière sur la collecte de données, une conversation à laquelle, dans l’ensemble, ils ont réussi à mieux aborder que Google ou Facebook, mais qui les entraînera certainement dans une mêlée géopolitique.

Vous dites que TikTok est Cortana pour le divertissement. Que veux-tu dire par là?

Jusqu’à présent, les assistants numériques comme Alexa ou Siri n’avaient tout simplement jamais eu de bonne réponse si vous leur demandiez «montre-moi une vidéo divertissante». Souvent, même les blagues qu’il raconte sont en conserve. Cependant, TikTok est vraiment doué pour vous montrer des vidéos divertissantes – c’est ce qui m’a fait penser que TikTok pourrait être la Cortana de Microsoft pour le divertissement.

Ce n’est pas un hasard si TikTok a gagné en popularité; les développeurs ont créé un mélange vraiment puissant et convaincant d’apprentissage automatique qui donne aux gens le contenu qu’ils veulent voir et une UX simple qui maintient les gens dans l’application. Lorsque les gens utilisent TikTok pour la première fois, il comprend leur sexe, leur région, leur âge et leurs intérêts de contenu. Aucune autre application ne le fait aussi rapidement et facilement. TikTok va également à l’encontre de la plupart des médias ou des applications sociales qui vous obligent à choisir des catégories d’intérêt (Pinterest), à évaluer des films (Netflix) ou à suivre des personnes (Facebook) avant de voir le contenu.

Surface Duo. (Photo Microsoft)

Vous avez dirigé l’incubation de Microsoft Courier. Que pensez-vous du Surface Duo? Pensez-vous que Microsoft pourra établir un nouveau format?

J’ai tellement de réflexions ici, mais en bref, oui, je pense que Microsoft établira le Duo comme un nouveau facteur de forme. Cela ira plus loin que cela. Il définira la vision de Microsoft sur la productivité et la créativité mobiles.

Les connaissances de base de Courier et de la conception à double écran proviennent de la recherche d’Abigail Sellen sur le « Mythe du bureau sans papier ». Elle a partagé que le pli, deux pages côte à côte, fait partie intégrante des tâches cognitives telles que la comparaison, l’organisation, le tri – les éléments de base pour donner un sens au travail numérique. Les solutions à écran unique sur mobile ne se sentent tout simplement pas bien. L’écran est soit trop petit, soit dans le cas de l’iPad côte à côte semble toujours bancal. Avec Courier, nous avons vu la puissance du facteur de forme, et la conception pliable signifie que vous obtenez le double de l’écran.

Microsoft est très sérieux au sujet de cette idée et l’a adopté. Le fait que Microsoft expédie cet appareil avec Android montre qu’il met l’expérience utilisateur en premier et les ambitions technologiques en second. Gardez à l’esprit que Ballmer a annulé Courier au motif qu’il ne cadrerait pas avec la stratégie One Windows. Les temps ont vraiment changé.

Enfin, je ne serais pas surpris si Google et Microsoft investissent dans une nouvelle boutique d’applications basée sur Android pour le Surface Duo. Je peux voir un nouvel écosystème d’applications pour la productivité et la créativité émerger autour de ce facteur de forme.