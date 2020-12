Google a annoncé son propre service de gestion d’appareils pour les petites et moyennes entreprises basé sur Android Enterprise, mais plus facile à configurer et plus simple qu’un environnement MDM traditionnel complet.

Ce service s’appelle Android Enterprise Essentials et vous permet de sécuriser les appareils tels que les téléphones mobiles et les tablettes d’une entreprise pour vous assurer qu’ils sont conformes à certains consignes de sécurité minimalescomme l’inclusion d’une protection contre le blocage, le cryptage ou la possibilité de supprimer vos données à distance.

Sécurité des petites entreprises

Google décrit Android Enterprise Essentials comme un “service de gestion sécurisé léger et efficace”, destiné à faciliter la gestion des appareils mobiles pour les petites et moyennes entreprises qui ne veulent pas acheter un système MDM plus complexe pour le moment ou qui veulent d’abord essayer une solution plus légère.

Une partie de ses avantages est qu’il n’est pas nécessaire de configurer quoi que ce soit ou d’avoir une équipe dédiée pour gérer les appareils, mais ils viennent préréglage d’usine avec des politiques constamment actives, c’est-à-dire que les employés ne peuvent pas les désactiver.

Ces politiques sont plus simples que dans d’autres systèmes de gestion MDM, bien que les plus importantes soient incluses: nécessitent une protection mobile, un cryptage de l’appareil, nécessitent l’utilisation d’une protection antivirus telle que Google Play Protect et la possibilité d’effacer à distance un appareil en cas de perte ou de vol.

Tout cela, avec un budget “bas”, même si pour le moment nous n’avons pas le chiffre. Les entreprises intéressées par ce service peuvent s’inscrire à un webinaire pour en savoir plus et à une démonstration de produit le 26 janvier. le lancement mondial prévu “début 2021”.

