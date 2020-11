Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Fantôme de tsushima continue de récolter des succès et il a maintenant été confirmé que le jeu vidéo PlayStation 4 dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Une véritable prouesse pour la dernière IP PS4, qui dans sa dernière mise à jour a ajouté le mode multijoueur “Legends”.

Posséder Hermen Hulst, le plus grand patron de PlayStation Worldwide Studios a confirmé les informations sur Twitter et détaille également que c’est la nouvelle IP publiée sur Playstation 4 qui s’est vendue le plus rapidement de l’histoire de la console.

#GhostofTsusima est notre jeu PS4 original de première partie le plus vendu avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus depuis ses débuts en juillet. Quelle incroyable réalisation de @SuckerPunchProd! – Hermen Hulst (@hermenhulst) 12 novembre 2020

Apparemment, le jeu prodige de Sucker Punch il continuera à réussir pendant un certain temps. Rappelez-vous cela aussi Ils pourront jouer à Ghost of Tsushima sur PS5 grâce à une rétrocompatibilité avec un mode 4K à 60 FPS et des temps de chargement presque inexistants.

