Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’attente pour l’été de cette année était dans The Last of Us: Part II, alors que le jeu Naughty Dog s’annonçait pour être l’une des versions les plus importantes sur PS4 et fermerait une génération à succès pour la marque Sony avec un épanouissement. Cependant, la controverse et la division des opinions ont changé l’histoire et au final, le jeu qui s’est démarqué à ce stade de l’année a été Ghost of Tsushima, une livraison qui a surpris tout le monde, y compris la société japonaise.

Lors d’un entretien avec Gamesindustry.biz, Jim Ryan, PDG et président de Sony Interactive Entertainment, a parlé de la croissance des studios de la société japonaise – en fait, lors d’une autre séance, le directeur a reconnu qu’il y avait un intérêt à acheter plus d’équipement de développement. et les résultats qu’ils ont livrés. En ce sens, le titre qui, selon Ryan, a donné la surprise était Ghost of Tsushima, car même la société japonaise ne pensait pas qu’elle aurait autant de succès auprès des critiques et sur le marché.

À cet égard, la déclaration de Ryan était: “Ce n’est pas le fruit de dépenses massives, mais d’une croissance organique très, très constante et soigneusement planifiée. Probablement le meilleur exemple que je donne, je pourrais évidemment parler de Naughty Dog, mais ils l’ont toujours été. faire de grands jeux, c’est Ghost of Tsushima, qui a été extrêmement plaisant et certainement commercial à un degré que nous ne pensions pas que ce serait. Cela en dit long sur le travail que Sucker Punch a fait pour construire quelque chose sur ses normes précédentes. ” .

Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations associées, ainsi que notre critique écrite.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source