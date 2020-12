Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les Game Awards se rapprochent de plus en plus, la cérémonie qui se tiendra le 10 décembre gagne en importance et en prestige dans le monde des jeux vidéo. C’est pourquoi cette année les organisateurs ont décidé d’inclure les fans et d’incorporer la catégorie Player’s Voice, qui vous permet, en tant qu’humain ordinaire, de choisir votre jeu préféré pour remporter le prix du public. Mais il semble que certains n’étaient pas satisfaits des goûts des autres, puisque apparemment le vote a été piraté.

Ce vote du public s’est déroulé en trois tours et à ce moment, le vote en est à sa troisième et dernière étape avec 5 jeux en lice pour la statuette: DOOM Eternal, Ghost of Tsushima, Hades, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et The Last de nous: Partie II. Hier, le vote a donné à The Last of Us part II le vainqueur, avec Ghost of Tsushima en deuxième position, mais le vote a été inversé lorsque les résultats ont commencé à donner à Ghost of Tsushima 100% des voix.

C’ÉTAIT LE VOTE À 9H35 HIER

C’EST A quoi ressemble le vote à 13h30 le même jour

Il est important de noter que personne n’a confirmé qu’il s’agissait bien d’un hack. Jusqu’à présent, les organisateurs des Game Awards 2020 n’ont pas déclaré avoir été piratés. Mais au retour soudain du vote, par rapport aux résultats précédents, ils se rendent compte que quelqu’un a décidé de modifier le site internet des Game Awards 2020 pour tenter de donner une victoire unanime à Ghost of Tsushima. Ceci car il est impossible qu’aucun des autres jeux n’ait de voix; d’autant plus que The Last of Us: Part II avait un avantage considérable.

À l’heure actuelle, Ghost of Tsushima est toujours en tête, mais avec une marge de différence plus petite, c’est pourquoi nous supposons que le site est revenu à la normale. Malgré cela, il est curieux qu’après le hack Ghost of Tsushima prenne la tête, puisque la plupart des votes ont été pris par The Last of Us pendant plusieurs tours.

