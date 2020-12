Le jeu de Sucker Punch frappe le premier coup de feu de la course pour remporter le GOTY lors du gala qui se tiendra le 10

Cette semaine est l’une de celles importantes dans le monde des jeux vidéo. Vous respirez l’air d’un événement important avec le gala Les Game Awards, où plus de 12 matchs inopinés sont promis d’être diffusés lors de l’événement. De plus, bien sûr, les prix seront décernés aux meilleurs de l’année dans différentes catégories, mettant la touche finale au choix de GOTY 2020.

Le jeu Sucker Punch est un favori de la foule en 2020L’un des nominés est Ghost of Tsushima. Le jeu Sucker Punch a frappé la table en premier et est devenu le gagnant en “GOTY” dans le vote populaire des utilisateurs. Pendant quelques jours, la possibilité était ouverte à tout utilisateur de choisir son favori sur le site Web des Game Awards. Les aventures de Jin sakai ils ont obtenu le pourcentage de voix le plus élevé, au-dessus du reste des candidats.

Le prix final sera décerné le prochain 10 décembre et parmi les candidats figurent The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake, Hadès, Doom Eternal, Animal Crossing New Horizons et Ghost of Tsushima lui-même. L’un d’eux sera le GOTY 2020, pour l’instant, on ne sait que quel est le favori des joueurs.

Le gala des Game Awards mettra en vedette des personnalités bien connues, telles que les actrices Gal Gadot et Brie Larson. Il y aura également des créatifs du secteur, comme le charismatique Josef Fares. Si vous voulez connaître les raisons pour lesquelles les joueurs l’ont choisi, ne manquez pas notre analyse de Ghost of Tsushima.

