Jin Sakai joue dans Ghost of Tsushima

Après la polémique entre les 5 nominés pour le jeu préféré du public en Les Game Awards 2020, le premier prix est allé à Fantôme de tsushima, qui a réussi à s’imposer dans les dernières heures à The Last of Us Part II, un jeu qui visait à gagner la reconnaissance des joueurs. La nouvelle adresse IP de Sucker Punch a également réussi à conquérir Hades, DOOM Eternal et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Ghost of Tsushima, jeu préféré du public aux Game Awards 2020

Il faudra attendre quelques heures pour savoir si Ghost of Tsushima parvient également à remporter le prix du Jeu de l’année, le plus convoité de toutes les éditions. Le pré-spectacle des Game Awards 2020 débutera ce vendredi 11 décembre à 01h00 (heure de la péninsule) et avec le gala aura de nouvelles annonces qui amèneront des personnalités telles que Gal Gadot et Brie Larson, ou Tom Holland lui-même.

C’est Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima, développé par Sucker Punch, créateurs de la saga inFamous, stars Jin sakai, vous deviendrez un guerrier pour lutter contre une grande menace. Votre plus grand ennemi sera Khotun Kan, chef de l’armée mongole envahissante, dans une aventure se déroulant dans un monde ouvert rempli d’exploration et de combat. Le jeu ajouté des mois plus tard Fantôme de Tsushima: Légendes, un mode multijoueur gratuit rempli de contenu.

▪ Date de sortie: 17/07/2020