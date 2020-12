Ghost of Tsushima, le dernier titre de Sucker Punch Productions, un studio appartenant à Sony Computer Entertainment depuis 2011, s’habille aux dépens des licences PlayStation les plus connues. Son mode de jeu multijoueur, Legends, qui a atterri dans le titre quelque temps après le lancement du jeu en juillet de cette année 2020, reçoit désormais jusqu’à 4 nouveaux costumes pour que les joueurs personnalisent leurs personnages.

Ces nouveaux costumes, annoncés par Sucker Punch à travers leurs profils sociaux, offriront au joueur la possibilité de personnaliser son personnage avec les motifs de Dieu de la guerre, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus et Bloodborne. Vous pouvez voir à quoi ressemblent ces nouveaux skins PlayStation dans le tweet.

Chacun des costumes est associé à l’une des classes de ninja Ghost of Tsushima. Pour les débloquer, il vous suffit de terminer n’importe quelle mission de l’histoire multijoueur ou du mode survie avec la classe que vous voulez. Dans Ghost of Tsushima Legends, vous pouvez jouer l’un des quatre guerriers légendaires. Construisez votre propre légende et faites évoluer votre personnage en débloquant des capacités, de nouveaux équipements et des skins d’armure pour chacune des classes, en jouant à des missions d’histoire à deux joueurs et à des missions de survie à quatre joueurs inspirées de la mythologie japonaise.