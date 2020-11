Le monde est peut-être à l’envers avec tant de choses qui se passent autour de nous, mais l’industrie du jeu vidéo ne se repose pas et cela est devenu clair pour nous ces mois-ci. En plus de nous faire découvrir de nouvelles consoles et titres, certains jeux déjà consolidés par intégration globale continuent de nous offrir beaucoup de surprises et C’est exactement le cas de Fortnite, qui a ajouté l’un des anti-héros les plus appréciés de Marvel, le redoutable Ghost Rider.

Comme vous vous en souvenez, à la mi-août est venu Chapitre 2, Saison 4 de ce jeu, qui est venu avec des nouvelles spectaculaires. Parmi eux, nous avions certains des plus grands personnages de la bande dessinée comme Iron-Man, Wolverine, Storm, Mystique, She-Hulk, Doctor Doom et Groot seraient disponibles dans la populaire bataille royale, mais profitant de cette puissante alliance, ils ont décidé d’inclure Johnny Blaze.

Vous pouvez également lire: SOYEZ FOU: LES HÉROS MARVEL VIENNENT À «FORTNITE»!

Ghost Rider arrive à Fortnite avec un événement spécial

Ghost Rider arrive au milieu de la guerre du Nexus, une histoire qui se développe depuis le 27 août dernier et où ces personnages Marvel tentent d’arrêter le maléfique Galactus, le dévoreur de mondes. On ne sait pas quel sera l’avenir de ce grand personnage et quel sera son rôle dans tout ce conflit, mais Epic Games nous a dit très clairement que pour le gagner, vous devrez montrer toutes vos compétences.

«Ce n’était pas facile pour Johnny Blaze de devenir le Phantom Avenger (Cavalier fantôme si vous n’aimez pas traduire son nom). Une malédiction familiale, des manifestations démoniaques et d’autres événements pervers ont abouti à la création de ce Anti Hero brûlant. Les joueurs de Fortnite Ils devront faire face à un chemin différent, mais difficile, pour obtenir la tenue de cette légende de merveille: Participera au Série Super Knockout de Marvel! », A déclaré la société de développement.

Et comment faire pour l’avoir?

Il s’avère que pour célébrer l’arrivée du vengeur de Marvel dans le jeu, Ce 4 novembre de 17 h à 20 h, heure du centre du Mexique, la Ghost Rider Cup débutera, qui fait partie de la Série Marvel Knockour de Fortnite. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un tournoi dans lequel vous devez participer pour gagner le skin du personnage et plusieurs autres surprises.

Tous les utilisateurs qui souhaitent participer à la coupe devront unir leurs forces avec deux autres coéquipiers et devenir l’équipe victorieuse sur le champ de bataille. Pour participer à cette coupe, les utilisateurs doivent avoir au moins le niveau 30 dans le jeu et avoir activé la vérification en deux étapes, S’ils ne l’ont pas, nous devrons malheureusement leur dire qu’ils ne pourront pas y entrer.

Parfois, les légendes sont vraies… 🔥 → Ghost Rider Cup feat. Marvel Knockout LTM

→ Trios

→ 4 novembre

🏆 Tenue de cavalier fantôme

→ Marquez vos calendriers, les deux prochains de la série sont les 11 et 18 novembre! 🔗: https://t.co/EVn30UDQbX pic.twitter.com/lNT3xaBfGI – Fortnite (@FortniteGame) 2 novembre 2020

Pour gagner le skin Ghost Rider, vous devez faire partie des 800 premières équipes à participer à votre serveur, donc comme vous pouvez le voir, ce ne sera pas une tâche aussi facile d’obtenir l’antihéros qui vient à Fortnite, car vous devrez vous battre contre les simples mérous qui, comme vous, veulent avoir l’apparence de ce personnage dans leur collection. Alors maintenant tu sais, Vous avez encore une chance de pratiquer quelques heures pour qu’ils ne vous prennent pas dans la courbe.