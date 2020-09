Les capacités des ordinateurs portables se développent à un rythme accéléré et c’est à chaque fois qu’on en demande davantage pour pouvoir suivre notre rythme de vie et de travail. Au cours des dernières semaines, nous avons pu tester l’un des derniers ordinateurs portables Gigabyte, une marque réputée pour la qualité de fabrication et la puissance de ses appareils. Nous avons pu profiter du Gigabyte Aero 15 OLED XB, qui en plus de ce qui a été dit a comme armes principales un éblouissant Écran OLED 4K et d’être le premier ordinateur portable à avoir intégration avec l’intelligence artificielle de Microsoft Azure.

Avec cet appareil, la marque souhaite proposer un outil de travail aux créateurs de contenu, mais aussi un produit de divertissement capable de déplacer les jeux les plus exigeants. Après l’avoir essayé, il est maintenant temps de parler de nos impressions.

Gigabyte Aero 15 OLED XB, un design peu critiquable

Comme toujours, et pour nous donner une idée de l’endroit où nous en sommes, nous allons commencer à parler du design et des spécifications du Gigabyte Aero 15 OLED XB, en entrant son évaluation en détail plus tard. La première chose à dire est que nous cherchons un ordinateur portable haut de gamme, doté de fonctionnalités de haut niveau et conçu pour un public professionnel ou très demandé.

Bien que nous parlions d’un ordinateur portable, nous n’allons pas nous tromper, ce n’est pas un appareil petit ou léger, mais son matériel nécessite un espace et des mesures appropriées. Cet ordinateur portable est de couleur noir mat avec un châssis en aluminium dans des dimensions de 3 56,4 mm de longueur, 250 mm de largeur et une hauteur de 20 mm, des mesures considérables complétées par un poids d’environ 2 kilogrammes. Comme on peut le voir, cela ne personnalise pas le concept de mobilité, mais c’est quelque chose qui a sa justification, que nous trouverons lorsque nous parlerons de ses spécifications.

Poursuivant son design, nous trouvons un capot arrière noir dans lequel le nom d’Aero illuminated se distingue. Cette zone est divisée en deux parties avec une ligne polie qui sépare la zone supérieure mate du type inférieur en aluminium brossé. Esthétiquement il confère au Gigabyte Aero 15 OLED XB un look élégant qui nous donne déjà une idée de la qualité de ses finitions.

Si nous le retournons, nous trouverons une partie inférieure avec trois petites bases en caoutchouc dans la zone du touchpad et deux grandes zones en forme de L en haut. Celles-ci bordent également les trois grilles que Gigabyte a incorporées pour faciliter le refroidissement de l’appareil. Par curiosité de dire que si les zones visibles tiennent assez bien les empreintes de pas, cette partie inférieure ne semble pas si bien faire. Heureusement, c’est une partie qui n’est généralement pas vue.

À la jonction entre le et l’écran, il y a un système de charnière qui m’a tellement convaincu pour son comportement, qui permet de placer l’écran à un angle qui nous convient de manière stable et sans fluctuations, et surtout pour la sensation de durabilité que des offres. Ce sont deux charnières qui, bien qu’elles ne soient pas excessivement grandes, donnent cette sensation de force que l’on apprécie, encore plus lorsqu’il s’agit d’appareils à gros budget.

Un des problèmes avec de nombreux dispositifs en relation avec les charnières est leur capacité à être utilisé d’une seule main, c’est-à-dire de pouvoir l’ouvrir et le placer dans la position souhaitée sans avoir à tenir le clavier de l’autre main. Dans ce cas le problème n’existe pas puisque la combinaison du poids de l’équipement et de l’efficacité de ses charnières, permet de l’ouvrir d’une seule main sans que la partie inférieure ne bouge d’un iota.

En continuant avec le design extérieur, nous passons au contour, aspect où nous allons trouver plus d’une surprise. Sur le châssis arrière, entre les verrous de charnière, nous trouvons une grille qui occupe une bonne partie de l’espace et fait partie du système de refroidissement de l’appareil. Au milieu de cela, nous avons une plaque de métal avec le nom « Aero », qui s’allume avec deux petites LED blanches lorsqu’il est en marche.

Une connectivité surprenante dans un ordinateur portable

L’un des aspects les plus marquants de ce terminal est sa connectivité, avec un bon nombre de ports à notre disposition, qui ne cessent de surprendre quand on parle d’un ordinateur portable, mais qui sont un excellent ajout si l’on pense à une utilisation gamer et à tout pour les créateurs de contenu qui travaillent avec des fichiers volumineux.

Pour trouver ces ports, il faut aller à leurs côtés, où l’on trouve du côté droit, deux ports USB 3.2, un port USB Type-C Thunderbolt 3, un lecteur de carte SD UHS-II et le connecteur pour le courant avec une petite LED qui indique quand il est en cours d’utilisation. Après cela, nous avons une petite grille de ventilation, un aspect très présent dans le Gigabyte Aero 15 OLED XB.

L’ajout du lecteur de carte est un plus qui sera apprécié surtout par les utilisateurs qui ont des caméras, qui ont généralement des fichiers volumineux qui avec ce port nous aideront à transférer avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 300 Mo / s, sans câbles ni complications. Alors que l’USB Type C Thunderbolt est presque une nécessité compte tenu du nombre d’appareils qui l’utilisent et avec lui, nous pouvons compter sur une vitesse de transfert allant jusqu’à 40 Gbps.

Sur le côté gauche, nous continuons avec cette ligne et nous trouvons également l’un des ajouts que les joueurs apprécieront le plus, un port Ethernet RJ-45 cela nous permet de nous connecter par câble à notre réseau. Si vous préférez ne pas utiliser la connectivité WiFi 6 de l’appareil et que votre truc est plus de tirer la connexion par câble, ce port sera votre salut.

Avec le RJ-45, nous avons un port USB 3.2, un connecteur jAck 3,5 mm pour casque, un mini DP 1.4 1 et un port HDMI 2.0, qui comme sur le côté droit est complété par une grille pour la ventilation.

Enfin, sur l’avant, nous le trouvons propre, montrant simplement un évidement dans la partie médiane pour aider à ouvrir l’écran et un évidement dans la partie centrale, qui se trouve d’ailleurs sur tout le contour de l’appareil.

Écran impressionnant que vous ne vous lassez jamais de regarder

Nous arrivons à l’un des points forts du Gigabyte Aero 15 OLED XB et peut-être celui qui se démarque le plus lorsque vous commencez à l’utiliser. On parle d’un panel Samsung OLED avec 15,6 pouces qui nous offre une image en Résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels. Un simple coup d’œil permet d’apprécier son énorme qualité, ce qui signifie en chiffres qu’il est capable de reproduire une gamme de couleurs de 100% DCI-P3, ce qui représente 25% de couleurs en plus que sRGB. Il a également une certification Écran VESA HDR True Black 400 avec calibrage individuel en usine, une luminosité maximale de 400 cd / m2, certifié X-Rite Pantone et Delta E

Cet écran est chargé de transférer toute la puissance et la qualité de l’appareil.Ainsi, en plus de lui fournir des spécifications de qualité supérieure, Gigabyte a été chargé de le protéger avec un cadre avec une lunette qui rend l’appareil même fermé, l’écran est séparés du clavier de quelques millimètres.

Avec un graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q avec 8 Go de mémoire GDDR6, Bien qu’au départ, son secteur principal puisse penser qu’il s’agit du segment des créateurs et des concepteurs, il n’en est pas moins capable lorsqu’il s’agit de servir d’appareil de jeu. C’est quelque chose pour lequel il est utile d’avoir une réponse de 1 milliseconde sur votre écran, bien qu’en revanche il n’ait qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est rare par rapport aux appareils entièrement axés sur le jeu.

Quant à l’expérience utilisateur, nous ne pouvons la définir que comme exceptionnelle. Sa capacité à refléter les couleurs ne peut être comparée qu’à sa capacité à montrer un noir profond qui nous permet d’apprécier chaque minute de la scène. Dans le même esprit, sa capacité à interpréter l’éclairage et à offrir un contraste solide, ce qui constitue un réel plaisir non seulement pour concevoir ou jouer, mais aussi simplement pour regarder un film.

Je ne m’attendais pas à grand chose dans la section son, mais les deux haut-parleurs 2W du Gigabyte offrent une bonne puissance et une bonne qualité, ce qui est pénalisé par une certaine touche métallique à des volumes élevés. Là encore, l’épaisseur du dispositif sert à les placer sur les côtés de l’embase, avec une sortie sur les côtés et non vers le bas ou vers le haut. Cela permet que rien n’éteigne le son et donc ne perde pas de puissance, ce qui se produit dans les modèles dont les haut-parleurs ne pointent que vers le bas. Afin d’offrir un Son 7.1 l’appareil a Nahimic 3, qui permet également à un son surround de pouvoir jouer en percevant d’où vient le son.

Que fait la caméra là-bas?

Nous sommes arrivés à ce qui est peut-être le gros inconvénient du design Gigabyte Aero 15 OLED XB, et est que la caméra est dans une position où pas en quelques occasions terminal se concentrant sur nos mains. La base de cet ordinateur portable n’est pas plate mais en bas, juste au dessus du clavier, il y a un espace. En cela, quelqu’un a pensé que ce serait un bon endroit pour placer sa caméra HD et ses deux microphones flanquants, mais sans penser que si vous passez un appel vidéo et que vous avez besoin de taper ce qui sera vu sur la caméra, vos doigts survoleront le clavier. Une position qui vous fait choisir, ou ils vous voient ou vous écrivez.

D’autre part, nous devons souligner qu’il a un ajout que nous apprécions beaucoup, un couvercle physique coulissant qui permet de verrouiller la caméra et protégez notre vie privée.

La vérité est que cette position n’est pas la plus appropriée aujourd’hui mais l’entreprise a une justification pour cela. Pendant le test, j’ai eu la possibilité de parler avec l’un des ingénieurs de Gigabyte, qui a répondu à certaines de mes questions, y compris.

Lorsqu’il a parlé de cette position de la caméra, sa réponse a été claire, « elle n’a pas été conçue pour un usage courant », précisant qu’à l’époque la caméra était placée pour une utilisation résiduelle, avec la conviction que les utilisateurs d’appels vidéo préféreraient utilisez des webcams dédiées de meilleure qualité. Malheureusement, Covid-19 est arrivé et a tout changé, en particulier l’utilisation des appels vidéo et du télétravail, laissant cette erreur de conception en évidence. À Gigabyte, ils n’ont pas voulu jeter des chiffons chauds et ont reconnu que ce n’était pas la meilleure position, mais ils ont déjà confirmé que dans les futurs modèles de la marque, la caméra aura une place plus adaptée aux nouveaux besoins du public.

Clavier complet et pavé tactile avec capteur d’empreintes digitales

Le clavier de cet ordinateur portable indique qu’il n’est pas destiné uniquement au jeu, mais également à un usage professionnel, en lui fournissant une configuration complète, y compris un bloc numérique. Les touches du Gigabyte Aero 15 OLED ne sont pas mécaniques, un aspect que l’on retrouve dans d’autres modèles de la marque, mais pas dans l’Aero. Par contre ils ont un bon parcours et une bonne taille, avec un rétroéclairage RVB, un clic silencieux qui révèle la présence d’un système et d’un système membranaires Rollover N-Key anti-fantôme qui permet jusqu’à 80 frappes simultanées.

Gigabyte pré-installe le logiciel Control Center, qui parmi ses options a «Fusion», une section qui nous permet de configurer l’éclairage, ses effets de couleur et de luminosité, mais aussi designer des macros ou des raccourcis clavier.

Sous le clavier, nous avons un pavé tactile de bonne taille qui n’est pas centré par rapport au corps général, mais plutôt par rapport au clavier sans le pavé numérique. Cela le fait paraître quelque peu incliné vers la gauche, mais lors de son utilisation, nous voyons qu’il est là où il devrait.

Dans ce pavé tactile, on retrouve également une petite boîte dans sa partie supérieure gauche, qui n’est rien d’autre que sa détecteur d’empreintes digitales, ce qui nous permet d’utiliser Windows Hello via notre empreinte digitale.

Intel Core i7 10e génération, graphiques RTX 2070 et Microsoft Azure AI

Il n’a pas été épargné de remplir les tripes du Gigabyte Aero 15 OLED XB avec un matériel lui permettant de répondre aux plus hautes exigences des créateurs et des joueurs.

À l’intérieur de cet ordinateur portable, nous avons un processeur Intel Core i7-10875H 10e génération avec une fréquence de 2,3 GHz, atteignant 5,1 GHz en mode Turbo Boost. Il est accompagné du graphique susmentionné NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GDDR6 8 Go, une mémoire 16 Go de RAM (DDR4 2666MHz / DDR4 2933MHz) et un stockage SSD de 512 Go NVMe PCIe Intel Optane. Certaines fonctionnalités qui anticipent déjà ce que sera l’expérience utilisateur, c’est que nous sommes confrontés à un ordinateur portable conçu pour pouvoir travailler avec des programmes de montage d’images ou de vidéos, mais aussi pour des jeux exigeants.

Comme toujours, la question de la performance est quelque chose qui est grandement influencé par l’utilisation que nous allons lui donner, pour ma part je peux affirmer que le comportement de l’appareil a été impeccable aussi bien lors de l’édition de photos ou de vidéo, que lors de la lecture. aux jeux exigeants. Même dans ce cas, la meilleure façon de vous en faire une idée est de passer par les résultats de son passage à différents programmes de test, où, par exemple, il a atteint un Score CineBench de 3706

Au niveau du jeu, j’ai pu utiliser le Gigabyte Aero 15 OLED avec des titres tels que Warzone, Sekiro, Warfare, Dissidia Final Fantasy ou Counter-Strike, tous avec une performance dans laquelle la fluidité se démarque même à des niveaux de qualité graphique maximale, atteignant en La plupart des cas conservent des chiffres avec un minimum de 60 FPS et des moyennes de 90 FPS.

Avec le purement physique, le Gigabyte Aero 15 OLED XB fait partie du premiers modèles d’ordinateurs portables à intégrer la plateforme Azure AI de Microsoft. En d’autres termes, il utilise la puissance du cloud Redmond pour étudier comment nous utilisons l’appareil et optimiser sa configuration en fonction de celui-ci.

En discutant avec les gens de Gigabyte, nous voulions savoir comment cela affecte les performances et les fonctionnalités. Comme on nous l’a dit, il est quelque peu complexe de donner des chiffres concrets et ceux-ci varieront à mesure que le système apprend et offre de meilleurs résultats dans les configurations proposées, cependant, en moyenne, ils ont observé que la différence l’utilisation d’Azure AI est une amélioration de 5% au niveau FPS et de 10% des performances dans les résultats obtenus dans les Benchmarks.

Autonomie, batterie, refroidissement et comment le contrôler

La batterie du Gigabyte Aero 15 OLED est un point délicat puisqu’il faut prendre en compte les particularités de l’appareil, mais surtout sa forte demande. Pour commencer, disons qu’il a un Batterie lithium polymère 94,24 Wh Selon la société, il devrait arriver à 8 heures, ce chiffre est cependant dans des conditions très spécifiques et dans mon cas je n’ai même pas pu m’en approcher.

Avec une utilisation modérée, j’ai pu atteindre presque 4 heures d’autonomie, mais ils sont tombés à seulement deux si vous l’utilisiez pour jouer à des jeux ou avec des programmes d’édition. Pourtant, les chiffres varient beaucoup en fonction de la configuration, du programme, etc. Je vois vraiment cet appareil comme un ordinateur portable pour modérément sur batterie, attendant d’atteindre un point de destination où il peut être connecté et vraiment profiter de son plein potentiel.

D’autre part, il faut tenir compte du fait que nous parlons d’un terminal avec un système de ventilation très efficace composé de deux ventilateurs à 5 pales, de cinq caloducs pour la dissipation et d’ouvertures sans fin par lesquelles mettre de l’air frais et évacuer la chaleur. . Cela signifie que les ventilateurs les plus exigeants fonctionnent à une vitesse qui affecte considérablement la batterie, tout en produisant un bruit plus que perceptible.

L’un des programmes qui accompagnent l’ordinateur portable est le Control Center susmentionné, un logiciel qui nous permet de contrôler des choses comme l’augmentation, la vitesse du ventilateur ou l’utilisation de la batterie. Si vous faites partie de ceux qui ont besoin d’utiliser l’appareil de manière intensive lors de vos déplacements, il est très pratique d’ajuster la configuration à vos besoins et ainsi de tirer le meilleur parti de sa capacité.

Honnêtement, ce n’est pas le roi de l’autonomie, mais avec un panneau OLED 4K et le matériel qu’il porte dans ses tripes, la vérité est qu’il fallait s’y attendre. La raison pour laquelle un port Ethernet a déjà laissé des indices à ce sujet et comme on dit, le problème d’autonomie n’a pas été une surprise.

Spécifications GIGABYTE AERO 15 OLED XB

Poids et mesures

3 56,4 (longueur) x 250 (largeur) x 20 (hauteur) mm

2 KG env.

Couleurs disponibles: noir

Logiciel

Windows 10 Professionnel Microsoft Azure AI

écran

OLED 15,6 pouces Samsung UHD 3840×2160 à lunette fine et X-Rite Pantone certifiés étalonné individuellement en usine certifié VESA DisplayHDR True Black 400

Processeur

Intel Core i7-10875H (2,3 GHz à 5,1 GHz)

Graphique

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER avec Max-Q GDDR6 8 Go

Mémoire

16 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz / DDR4 à 2933 MHz

Espace de rangement

Disque SSD Intel Optane NVMe PCIe de 512 Go

Appareils photo

Caméra frontale HD

Du son

2 haut-parleurs 2 watt Nahimic 3 Microphone

Clavier

Fusion RVB rétroéclairée par touche

Connectivité

Killer Ethernet E2600 Killer Wi-Fi 6 AX1650 (Intel) Bluetooth: Bluetooth V5.0 + LE

Connexions

3 x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1x Thunderbolt ™ 3 (Type-C) 1x HDMI 2.0 1x mini DP 1.4 1 x casque / microphone 3,5 mm 1x lecteur de carte SD UHS-II 1x connecteur CC 1x RJ-45

Batterie

94,24 Wh lithium polymère

Autres détails

Châssis en aluminium TPM. Abonnement Premium à Xsplit Gamecaster et Broadcaster (3 mois)

Conclusions et avis

Le moment de vérité est arrivé, pour réfléchir sur les sensations que nous a laissées le Gigabyte Aero 15 OLED pendant les semaines qu’il nous a accompagnées, pour lesquelles il faut prendre en compte tous ses aspects, y compris son prix de 2599 €.

Pendant ce temps, j’ai pu voir comment Gigabyte a réussi à proposer un ordinateur portable que je peux dire sans crainte qu’il a été l’un des meilleurs appareils qui soit passé entre mes mains. Ses performances lors du jeu ou du travail sont une garantie pour tout professionnel, en plus d’avoir un design «élégamment attrayant». Cependant ce qui vous captive, c’est son écran OLED 4K, dont la qualité est tout simplement spectaculaire.

Bien que sa batterie soit maintenue à des niveaux tout simplement corrects et que son appareil photo soit placé de manière plutôt répréhensible, nous sommes en général devant une équipe qui nous donne envie de décrocher des « awards » pour pouvoir lui décerner une médaille d’or.

Gigabyte Aero 15 OLED XB

0,00

Pour

Un écran qui tombe amoureux Performance avec satisfaction garantie Petit logiciel et très complet en options Conception Refroidissement très efficace Azure AI

Contre

Appareil photo mal situé Batterie correcte Prix

